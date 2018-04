Incidentas įvyko balandžio 14-osios vakarą, kai policijos pareigūnų dėmesį patraukė septyni karnavaliniais kostiumais persirengę vyrai. Vienas iš jų, asilu persidengęs vyras, priėjęs prie savo bičiulio iš nugaros staigiu judesiu numovė jam kelnes viešoje vietoje. Visą tai užfiksavo mieste įtaisytos stebėjimo kameros. Vyrukams tęsiant savo kelionę po Latvijos sostinės senamiestį, asilo kostiumu apsirengęs britas įlipo į vieno furgono krovinių skyrių. Visą tai per kameras stebėję pareigūnai apie pažeidėjus pranešė gatvėje budėjusiems kolegoms. Miesto policijos pareigūnai vyrus rado netoliese esančioje aludėje. Turistai paaiškino, kad asilo kostiumą vilkinčiam draugui jie rengė bernvakarį, o nutrauktos kelnės tebuvo kvailas to vakaro pokštas. Tačiau britui už smulkų chuliganizmą buvo skirta 100 eurų bauda.











