Dar prieš tapdamas prezidentu D. Trumpas yra pasigyręs, kad gali paliesti moters genitalijas ir jam už tai nieko nebus, nes jis yra žymus. Skundą pateikė moteris, sekmadienį oro bendrovės „Southwest Airlines“ lėktuvu skridusi iš Hjustono į Albukerkį. JAV apygardos teismui Naujojoje Meksikoje pateiktame skunde moteris rašo, kad skrydžio metu snūduriavo, kai staiga pajuto prie jos krūtinės iš už nugaros tiesiamą ranką, palietusią jos dešinę krūtį. Moteris teigia iš pradžių pamaniusi, jog tai nutiko netyčia, tačiau kai po pusvalandžio visa tai pasikartojo, ji atsistojo ir už jos sėdėjusiam vyrui – Bruce'ui Alexander'ui - griežtai paliepė liautis. Moteris persėdo į kitą vietą lėktuvo gale. Lėktuvui nusileidus Albukerkyje, B. Alexander'as buvo sulaikytas. Kai vyras buvo surakintas antrankiais ir pasodintas į policijos automobilį, jis „pareiškė, kad Jungtinių Valstijų prezidentas sako, jog galima grabinėti moterų intymias kūno vietas“, rašoma teismui pateiktuose dokumentuose. B. Alexander'o amžius nenurodomas. Teismo dokumentuose rašoma, kad jis yra „vyresnio amžiaus ir dirba sunkiosios technikos operatoriumi“. Prieš 2016 metų prezidento rinkimus buvo paviešintas garso įrašas, kuriame girdėti, kaip D. Trumpas sako: „Kai esi žvaigždė, jos leidžia tai daryti. Gali daryti viską“. „Grabinėti jų intymias kūno vietas (angl. pussy). Gali daryti viską“, – girdima įraše.

