Nuo ūkio iki scenos

Grupė „Dijos“ tikisi sulaukti didžiulio palaikymo. „Jeigu kas būtų prieš 5–6 metus pasakęs, kad turėsiu savo nuosavą grupę, būčiau turbūt spjovus į veidą ir pasakius: nešnekėk nesąmonių, nes taip tikrai nebus. Bet galimybės tiesiog dėliojasi savaime“, – įsitikinusi dueto įkūrėja Agnė.

Būtent jai prieš metus kilo idėja, kad milijonus imigrantų iš viso pasaulio pritraukiančiame Londone merginų grupė iš Rytų Europos gali sulaukti daug dėmesio. Ji mano, kad mūsų šalies merginos Anglijoje labai vertinamos dėl išvaizdos ir dėl savo užsispyrimo.

„Mane galite vadinti naivuole, bet mėgstu eksperimentus ir labai noriu vis kažką naujo pabandyti. Laikausi posakio, kad geriau pabandyti, negu sėdėti ant sofos, verkti ir sakyti, kad man nepavyko. Aš tiesiog sakau, kad reikia mėginti, eiti į priekį ir žiūrėti“, – moko lietuvė.

Grupės vadybininke ir prodiusere tapusi Agnė sako, kad norėdama rasti antrąją dueto narę vykdė didžiulę atranką, kurioje panoro dalyvauti daugiau kaip trisdešimt Londone gyvenančių lietuvaičių. Pagrindinis kriterijus, pagal kurį Agnė išsirinko dueto narę, buvo charizma. Ne ką mažiau buvo svarbu ir būsimos narės charakteris, ar ji sutars su Agne. Įtemptą atranką laimėjo Vita, kuri pademonstravo visas reikiamas savybes. 33-ejų šviesiaplaukė Vita, į Angliją iš gimtojo Panevėžio atvykusi gyventi prieš daugiau nei dešimt metų, tapo grupės „Dijos“ nare.

Vita įsitikinusi, kad ji turi viską, ko reikia norint pritraukti gerbėjų ir žiniasklaidos dėmesį. „Vien dainavimo šiais laikais nepakanka, žmogus turi gerai atrodyti bei turėti ką papasakoti“, – sako ji. Vita mano, kad labiausiai visi nustebs, kad į sceną pateko mergina, karjerą pradėjusi itin sunkiai – braškių laukuose.

Lietuvė, gimtojoje šalyje dirbusi banke konsultante, pasakoja Londoną pasirinkusi iš smalsumo ir noro pamatyti kitą pasaulio miestą. Tačiau Londone jos laukė ne kostiumais pasipuošę klientai, o alinantis fizinis darbas žemės ūkyje.

Jau tik atvykusi į Angliją Vita buvo pasirengusi daryti viską, kad išliktų svečioje šalyje. Ji sako giliai viduje visada žinojusi, kad jos laukia šviesi ir didinga ateitis, tačiau suprato, kad iš pradžių reikia pereiti daug vargo.

„Tai, ką patyriau čia atvykusi, labai užgrūdino. Dabar jau tikrai nieko nebijau“, – sako ji.

Tačiau net ir darbo nebijančią jauną moterį išgąsdino vaizdas, kurį ji išvydo pasiekusi braškių ūkį: „Atrodė kaip konclagerio stovykloje. Įvažiuojam per didžiulius vartus, visur apsauginiai stovi.“ Moteris pasakojo buvusi šokiruota, kai naktį atvažiavusius į braškių ūkį juos apgyvendino statybininkų vagonėliuose, nors buvo sakyta, kad gyvens priekabiniuose nameliuose – „karavanuose“. Tačiau Vita stengėsi susitaikyti su šia mintimi, nes tai turėjo tęstis tik kelias savaites.

Moters rutina atrodė taip: kėlimasis ketvirtą ryto, stovėjimas eilėje prie dušo ir tualetų, kurie yra atskirai nuo gyvenamųjų patalpų, ir grėsmė netekti darbo nesurinkus nustatyto kiekio uogų. Po nepilno mėnesio braškių ūkyje moteris perėjo į bulvių ūkį. Šįkart jai reikėjo dirbti prie konvejerio. Nors darbas buvo geriau apmokamas, Vitos tai neguodė, nes darbas buvo fiziškai sunkus, trūkdavo poilsio pertraukų.

Pranašumas tarp atlikėjų – sunkaus darbo patirtis

Vita neabejoja, kad Anglijos pramogų pasaulyje ji bus pirmoji dainininkė, kuri prieš užlipdama į sceną plušo žemės ūkyje. „Juk visiems atrodo, kad gražuolės merginos bijo sunkaus darbo, kad jos tik savo išvaizda rūpinasi, tačiau aš galiu papasakoti tai, kas visus nustebins“, – neslepia emigrantė.

Ji atvirai pasakoja, kad pradėjusi dirbti Anglijos ūkyje jautėsi tarsi uždaryta kalėjime. Visur buvo grotos, tvoros ir užraktai. Taip pat kiekvienas darbininkas turėjo nešiotis specialų pasą, kurį tekdavo rodyti griežtiems apsaugininkams. Tačiau šis sunkus etapas turėjo pabaigą.

Iš ūkio pabėgusi į didįjį Londoną Vita dar turėjo nemažai pasikankinti. Tuo metu, kai čia atvyko, ji negalėjo pagalvoti, kad kažkada ateis tokia diena, kai galės pozuoti naujos grupės fotosesijoje. Iki sėkmingo periodo, palikusi žemės ūkio darbus, lietuvė ėmė belstis į agentūrų duris, kad susirastų geresnį nei iki tol darbą, bet, kaip ji pati sako, visur atsimušdavo į sieną, todėl teko dirbti pavienius darbus pašte, fabrike ir kavinėje.

Pirmą pastovų darbą emigrantė gavo metalo fabrike, bet dėl didžiulių ir greitai veikiančių konvejerių šis darbas ją baugino. Tada jos laukė valymo įmonė, kurioje pakilo į prižiūrėtojos pareigas, vėliau – administratorės darbas, kurį ji dirbo iki susilaukdama vaiko.

Jeigu tik norėtų, Vita galėtų parašyti knygą apie tai, kaip emigracijoje nuo pačios apačios pakilti į aukštumas.

30-metės lietuvės gyvenimo istorija: trys vaikai nuo trijų ją palikusių vyrų

Grupės sumanytojos Agnės istorija irgi sukrečianti. Tačiau ne dėl darbų, kuriuos dirbo, bet dėl neeilinio asmeninio gyvenimo. Pirmą kartą ji pastojo būdama paauglė, o dabar, būdama trisdešimties, turi tris vaikus. Tačiau šalia jos nėra nė vieno iš vaikų tėvų.

Pirmosios dukros, kuriai šiuo metu 14-a, tėvas nesidomėjo šeima. Antrojo vaiko tėvas nutraukė vestuves likus dviem savaitės iki ceremonijos. Tuo metu Agnė buvo nėščia.

Ne vieną interviu apie savo liūdnai pasibaigusias meiles lietuviškai žiniasklaidai davusi emigrantė neslepia, kad išgyveno labai sunkius laikus. Būtent ieškodama laimės, ji atvyko į Londoną.

„Atvažiavau dirbti trims mėnesiams, vasarai. Sugalvojau, kad trūksta pinigų ir sumąsčiau, kad padirbsiu vasarą, bet įsimylėjau Londoną tiesiog be proto. Mane tas miestas sužavėjo. Iš tikrųjų dar dėl to, kad dukrą pagimdžiau 16 metų, tada išėjimai kažkur buvo labai apriboti, o į Londoną atvažiavau be vaikų trims mėnesiams, tad per pirmą mėnesį turbūt aplankiau visas įmanomas vietas“, – atviravo emigrantė Londone.

Kaip ir visi atvykėliai, ieškoti laimės Londone Agnė pradėjo nuo darbų aptarnavimo srityje. Tuo metu galvoje buvo ne muzikos grupės ir šou pasaulio užkariavimas, o vienintelis tikslas – išmaitinti vaikus. Iš pradžių turėjusi du vaikus, gyvendama Londone Agnė susilaukė trečiojo. Pastojo nuo vyro, kurį sutiko išgyvendama didžiulę krizę. Moteris su tada dar dviem vaikais gyvendama Londone nuomojosi būstą, bet savininkas iš jo išvarė, nes per vakarėlį svečiai apgadino namuose buvusį šeimininko turtą.

Pirmyn ir atgal blaškydamasi po šį milžinišką miestą Agnė sutiko lietuvį, padovanojusį jai trečią vaiką. Tačiau ir ši meilės istorija baigėsi nelaimingai – ji buvo palikta būdama aštuntą mėnesį nėščia. Po to, ką ištvėrė, Agnė sako, jos jau niekas nenustebintų ir neišgąsdintų. „Esu viskam pasirengusi, atlaikysiu bet kokį smūgį“, – įsitikinusi ji. Tačiau vargšele savęs nelaiko, ji iškelia galvą aukštyn ir džiaugiasi tapusi labai stipria asmenybe.

Vieniša daugiavaikė mama ir juodžiausius darbus išbandžiusi darbininkė – tikriausiai daug kam gali pasirodyti, kad iš tokios sąjungos pramogų pasaulyje nieko gero gali neišeiti, tačiau šios merginos sako galinčios visus nustebinti. „Kuo didesnius sunkumus išgyveni – tuo daugiau norisi siekti“, – sako jos.

Grupė žada garsinti Lietuvą visame pasaulyje

Ūkyje, fabrike, o galiausiai valytoja dirbusi Vita sako, kad tapti dainininke ją padrąsino vienas vyras, su kuriuo kartu ji valydavo biurus. Tai jis pastebėjo, kad lietuvė turi gerą balsą.

Naujosios emigrančių grupės „Dijos“ nare tapusi Vita sako, kad jos stiprioji pusė – ne tik balsas, bet ir išskirtinė išvaizda. Ji pasakoja dažnai sulaukianti komplimentų, kad puikiai atrodo.

Komplimentais mėgaujasi ir Agnė, kuri neslepia, kad po gimdymo kai kurias kūno vietas koregavosi pas plastinės chirurgijos specialistus.

Ypatingos, gausios sukrėtimų grupės narių istorijos yra didžiausias jų išskirtinumas, sako dueto lyderė Agnė. Tačiau jeigu klausytojams to bus maža – merginos žada stebinti neįtikėtinais įvaizdžiais.

„Rodos, kad Anglijos kavinėse dainuojantys dainininkai turi labai stiprius balsus, bet atrodo jie labai paprastai, nėra į ką pasižiūrėti. Manau, kad būdamas ant scenos turi išsiskirti kažkuo, turi būti kitoks, atrasti iš karto savo stilių“, – įsitikinusi grupės narė Agnė.

Dabar asmenine stiliste Londone dirbanti Agnė neslepia, kad jos tikslas – šią naują grupę išgarsinti ne tik tarp lietuvių, bet ir visame pasaulyje. Londone pristatydamos savo pirmąją dainą, grupės narės sako, kad visur ir visada stengiasi pabrėžti atvykusios iš Lietuvos.

„Dijos“ jau nufilmavo pirmąjį muzikinį klipą, surengė ne vieną fotosesiją, o netrukus planuoja pradėti koncertuoti. Grupės lyderė ir įkūrėja jau laukia dienos, kai iš šios veiklos ims uždirbti didelius pinigus. O Vita sako, kad kurį laiką muzikinę karjerą bandys derinti su paprastesniu darbu. Netrukus ji tikisi pradėti dirbti apsaugos darbuotoja.

Vaizdo reportažą išvysite ČIA.