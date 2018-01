2006 metais ambasadoriaus Vygaudo Ušacko Jungtinėje Karalystėje inicijuotas projektas per vienuolika metų tapo finansų, teisės, informacinių technologijų, rinkodaros ir kitose srityse dirbančių lietuvių centru. Šiuo metu organizacijai priklauso 73 profesionalai.

„Džiugu, kad 2017 m., vienuoliktieji veiklos metai, buvo ne ką mažiau turiningi, nei praėję jubiliejiniai. Šiais metais dar daugiau dėmesio skyrėme bendradarbiavimui su Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomene, diskusijų rengimui LCLC klubo nariams ir Lietuvai aktualiais klausimais, sėkmingai tęsėme ilgalaikius profesinius projektus, ypač didžiuojamės įsteigtomis dvejomis stipendijomis perspektyviems moksleiviams iš Lietuvos”, - sakė LCLC prezidentas Marius Raugalas.

2016 m. LCLC ypatingi buvo ne tik dešimtmečio proga, bet ir dėl to, kad metų pabaigoje klubas buvo įvertintas už Lietuvai vertingą veiklą – Dalia Grybauskaitė klubui įteikė „Globalios Lietuvos apdovanojimą“.

Sėkmingai užmegzti ir plėtojami verslo ryšiai



Metų pradžioje LCLC nariai susitiko su Lietuvos Finansų ministru Viliumi Šapoka bei Finansų rinkų politikos departamento direktoriumi Sigitu Mitkumi. Susitikimo metu aptarta Lietuvos fiskalinė politika, investicijos į inovacijas bei kodėl tiek daug „Fintech” kompanijų Lietuvą renkasi, kaip savo verslo namais.

Klubas dalyvavo LR ambasados Londone organizuotame susitikime su Lordu Kalananu, Išėjimo iš Europos Sąjungos departamento jaunesniuoju ministru (Lord Callanan, Minister of State at the Department for Exiting the European Union (DExEU)), Europos Sąjungos (ES) piliečių teisių tema.

LCLC nariai aktyviai reiškė nuomonę tokiais Lietuvai aktualiais klausimais, kaip pensijų sistema Lietuvoje. Metų bėgyje klubo iniciatyva surengtos daug susidomėjimo sulaukusios diskusijos savo srities profesionalams JK „Kaip išnaudoti savo profesinius ryšius” bei „Lietuvių startuoliai. Kaip ir kada pradėti verslą?“.

„2017 m. turėjome progą stiprinti ryšius ir su kitais lietuvių profesionalų klubais visame pasaulyje. Praėjusių metų vasarą Danijoje vyko susitikimas su Kopenhagos, Stokholmo, Oslo ir Airijos lietuvių profesionalų klubais, kurio metu dalinomės tarpusavio patirtimi, o šių metų rugsėjį panašų suvažiavimą planuoja organizuoti dar tik pernai susikūręs Airijos lietuvių profesionalų klubas”, – sakė LCLC narė ir buvusi prezidentė Vilma Midverytė.

Inicijuota pirmoji lietuvių apklausa dėl „Brexit”



Šių metų kovo mėnesį JK Londono Sičio lietuvių klubas vykdė lietuvių apklausą, kurios metu domėjosi „Brexit” daroma įtaka JK gyvenantiems Lietuvos piliečiams.

Rezultatai buvo pristatyti Lietuvos politikams bei visuomenei.

Internete vykdytos apklausos rezultatai pirmą kartą buvo pristatyti šių metų balandžio 1 d. Briuselyje vykusioje Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Londono Sičio lietuvių klubo organizuotoje diskusijoje „Brexit įtaką Lietuvos piliečiams Jungtinėje Karalystėje".

LCLC prezidentas Marius Raugalas apklausos rezultatus taip pat pristatė LR Seime, vykusiuose debatuose „Brexit“ ir Lietuvos piliečių Jungtinėje Karalystėje interesai", kuriuose dalyvavo ne tik politikai, tačiau ir Lietuvių bendruomenės JK bei pasaulyje atstovai.

Klubo nariai aktyviai reiškė nuomonę dėl dvigubos pilietybės įstatymo Lietuvoje.

Tęsia labdaringos veiklos ir edukacijos tradicijas



2017 m. LCLC klubo nariai toliau tęsė ankstesniais metais pradėtas labdaros veiklas Lietuvoje – rėmė Motinos ir Tėvo dienų šventes „Caritas” labdaros organizacijos įkurtuose dienos centruose, prisidėjo prie Kalėdinio boulingo ir kitų „Carito” labdaringos veiklos iniciatyvų.

Paskutinę birželio savaitę Vilniuje vyko labdaros organizacijos „Caritas” organizuota, Londono Sičio Lietuvių klubo remiama dienos stovykla Lietuvoje prieglobstį gavusiems trečiųjų, ne ES šalių, užsieniečiams vaikams ir paaugliams iš Afganistano, Azerbaidžano, Sirijos, Turkijos ir Ukrainos. Galimybę dalyvauti stovykloje turėjo ir Vilniaus Visų Šventųjų šeimos paramos centro mažieji globotiniai.

2009 m. Londono Sičio lietuvių klubo pradėta pirma ir vienintelė savanoriška profesinės mentorystės programa lietuviams visame pasaulyje „LT Big Brother”, 9-ojo projekto sezono metu pasipildė dar keliais šimtais jaunųjų profesionalų ir dabar jungia daugiau nei 1300 perspektyvių lietuvių. „LT Big Brother” programos metu jaunuoliams suteikiama galimybė pasisemti profesinės patirties dirbant kartu su patyrusiais Lietuvos ir užsienio mentoriais.

Praėjusiais veiklos metais LCLC didžiuojasi įsteigę ir naują paramos edukacijai iniciatyvą – stipendijas dviems perspektyviems moksleiviams dalyvauti Nacionalinės Moksleivių Akademijos ir Lietuvos „Junior Achievement” programose.



2018 m. prioritetai – dar didesni

Klubo veiklos prioritetus ateinantiems metams pristatęs ir trečiai kadencijai išrinktas klubo prezidentas Marius Raugalas pažymėjo, kad 2018 m. dėmesys bus skiriamas LCLC klubo narių tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui, socialiniams ir profesiniams renginiams; pasisakymams Lietuvai aktualiais klausimais viešoje erdvėje, labiau įtraukiant kitus klubo narius ir bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis Londone, Lietuvoje ir kitur.; naujų labdaros iniciatyvų paieškai bei veiklos tęstinumo užtikrinimui.

„Vadovauti tokiam veikliam klubui – ne tik didelė garbė ir atsakomybė, bet ir labai naudinga patirtis, įdomios pažintys ir daugybė gerų emocijų. Dėl šių priežasčių esu pasiryžęs klubą vesti į priekį dar vienerius metus, tikėdamasis surinkti naują valdybą toliau siekiant mūsų strateginių tikslų: skatinti bendravimą tarp klubo narių ir alumni, stiprinti klubo viešą įvaizdį bei prisidėti prie ilgalaikės Lietuvos gerovės kūrimo.”, - sakė LCLC prezidentas M. Raugalas, kuris taip pat už nuveiktus darbus padėkojo praėjusių metų valdybai – Astai Sendonaris, Dovilei Krušinskaitei, Mildai Maslauskaitei, Monikai Fedoravičiūtei, Vygantui Nomeikai ir kitiems aktyviems klubo nariams.