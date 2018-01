Kolombas – didžiausias Šri Lankos arba senojo Ceilono miestas. Svarbiausiame salos uoste žmonių gyvena maždaug tiek pat, kiek Vilniuje, tik vieną ar kitą rajoną jie pasiekia traukiniais, kur bėgiai tarsi voratinklis apraizgę Kolombo priemiesčius.

Lietuvė Šri Lankoje gyvena jau šešerius metus. Ji čia išsiskiria ne tik šviesiu gymiu, bet ir aukštu ūgiu bei europietiška apranga. Šri Lankoje moterys dažniausiai puošiasi ryškiaspalviais sariais. J. Zauraitė jais vilki tik ypatingais atvejais, tarkime, jei dalyvauja tradicinėse draugių vestuvėse ar dirbdama, mat 35-erių moteris Kolombe sėkmingai daro modelio karjerą. Jos akys šypsosi skirtinguose žurnaluose, populiarių prekės ženklų plakatuose ir televizijos reklamose. Lietuvei teko filmuotis ir su Holivudo asmenybėmis.

„Būti modeliu norėjau visą gyvenimą. Kai studijavau Kaune, Lietuvoje nuėjau į vieną agentūrą. Moteriškė, atsimenu kaip vakar dieną, nužiūrėjo mane nuo galvos iki kojų ir pasakė, kad aš per stora. Be to pridėjo, kad mano veidas neturi jokių bruožų, tinkamų būti fotomodeliu. Išėjau nutarusi, kad tai – ne man“, – skaudžią patirtį prisimena J. Zauraitė.

Po kelerių metų klajonių po pasaulį ir visokių darbų merginos svajonė išsipildė Šri Lankoje. „Ėjau nei pasidažiusi, nei plaukų susitvarkiusi: kaip iš lovos išlipau, taip ėjau į parduotuvę. Sustojo mašina. Iš pradžių išsigandau, kad įsisodins į mašiną, įtemps ar pan. Man davė vizitinę kortelę, siūlė paskambinti, jei sugalvočiau, nes Azijoje baltaodžiam žmogui yra labai gera niša. Galvojau, kad nieko neprarasiu ir pabandžiau“, – apie karjeros pradžią pasakoja mergina.

Mados pasaulis – negailestingas ir Šri Lankoje

Lietuvoje apie Šri Lankos mados industriją niekas nieko nežino, tačiau nereiškia, kad jos iš vis nėra. Patekusi į jau žinomą pasaulį, J. Zauraitė sako pati nustebusi, kiek įvairių renginių Kolombe vyksta kone kas antrą dieną.

„Labai populiarios čia yra didelės vestuvės. Jas planuoja tris metus, renkasi sarį, makiažo specialistus. Vestuves reikia išdėstyti pagal minutes. Be fotografų vetuvių nebus, čia jų – irgi milijonai. Rūbų pardutouvių čia taip pat krūvos. Visi nori būti labai gražūs, nors galvoja, kad jų tamsi oda ir tokiais būti jie negali. Todėl galvojama, kad marketingą geriau daryti su baltaodžiu žmogumi, nes taip atkreips daugiau dėmesio. Taip tas mados pasaulis plečiasi“, – pasakoja lietuvė.

Pasak jos, tarp vietinių ir kitataučių modelių konkurencija Šri Lankoje – milžiniška. Užkulisiuose konkurentės viena kitai į akis šypsosi, tačiau šioje aplinkoje galioja laukinių džiunglių įstatymai. Geriausiu atveju elgesys įskaudins, o pasisukus prasčiau – galima ir su karjera atsisveikinti.

„Kartais reikia juostelės priklijuoti, kad nenukristų petnešėlė ar dar kas, ir tu matai, kad vietinė mergina turi juostos, paprašai jos paskolinti, sako: baigėsi, gal kas kitas tau paskolins. Arba nutrūksta koks nors batų dirželis ir tu matai, kad kitos merginos batai – tavo dydžio. Ji neduoda, nes: duok man drabužėlį, aš pati praeisiu“, – pasakoja mergina.

Gal nuolatinį konkurenčių spaudimą atlaikytų ne kiekviena, tačiau J. Zauraitė šypsosi: užsispyrusios lietuvės intrigomis iš vėžių tikrai neišmuši.

