Vairuotojai A13 kelyje buvo įkalinti ne vienai valandai.

Mažiausiai 5 valandas karštyje praleidę vairuotojai, kuomet termometrų stulpeliai rodė ir 32 laipsnius karščio, sėdėjo mašinose ir negalėjo pajudėti nei pirmyn, nei atgal, nes per kurį laiką susidarė net 17 kilometrų ilgio mašinų eilė.

Netoli įvykio vietos į darbą skubėjo ir lietuviai, kuriems kilo originali ir smagi idėja. Vyrukai, pasitarę su kolegomis, iš šaldiklių čiupo didžiules dėžes lietuviškų ledų ir tiesiog pradėjo juos dalinti karštyje kaistantiems vairuotojams.

Vienas iš didvyrių, Mindaugas, „Tiesai“ pasakojo, kad sulaukė įvairių vairuotojų reakcijų. Pasak jo, žmonės buvo labai nustebę, kad kažkas dalinama nemokamai ir daugelis klausinėjo, kiek kainuoja porcija ledų, o supratę, kad juos tiesiog dovanoja, maloniai nusišypsodavo.

Mindaugas prisimena, kad labiausiai įstrigusi frazė buvo tuomet, kai vienas anglas iš nuostabos taip pasimetė, jog gavęs ledų tepasakė, kad tai geriausia iki šiol buvusi diena jo gyvenime, jog sutiko tokių malonių žmonių.

Karštyje įstrigusius vairuotojus vadavę lietuviai išdalino šimtus porcijų ledų.

Since I’ve been driving everyday I notice how mad people drive. Everyday there is a crash on the A13. Today a lorry carrying 40 tonnes of coke cans crashed and it’s everywhere. pic.twitter.com/cOhRvqZkP4

— Henessy (@Henessy85) August 7, 2018