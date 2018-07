Kelerius metus diskutuotą iniciatyvą iš pradžių numatoma išbandyti 2-3 mokyklose. Planuojama, kad vėliau tokios pamokos būtų įvestos 25 bendrojo lavinimo mokyklose, kuriose vidutiniškai kiekvienoje mokosi apie 15 lietuvių. Lietuvių kalba, numatoma, bus pasirenkamasis dalykas – neprivalomas visiems mokiniams. Planuojama, kad kalbos kursas apimtų apie 100 val., kurios būtų skirtos 12-16 metų mokiniams ir turėtų būti išdėstytos per dvejus arba trejus metus. Kaip BNS nurodė su Airijos institucijomis šiuo klausimu bendradarbiaujanti Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija, pagal lietuvių parengtą ir Airijos švietimo departamentui 2018 metų pradžioje pateiktą programos variantą, kalbos kursas iš esmės būtų skiriamas lietuviams, nors galėtų būti mokomi ir ne lietuviai, turintys pakankamus lietuvių kalbos mokėjimo įgūdžius. Pasak ministerijos, mokyklas, kuriose turėtų būti išbandomas lietuvių kalbos kursas, atrinks Lietuvos ambasada Airijoje ir Airijos švietimo departamento Aukštesniojo lygio kalbų mokymo iniciatyva. Pati ministerija iki naujų mokslo metų pradžios žada patvirtinti Rekomendacinę lituanistinio švietimo integruotą programą, kuria galėtų naudotis ne tik Airijos mokyklos. Šios programos pagrindu bus rengiamos mokymo priemonės (vadovėliai, pratybos, užduotys, renkama literatūra). Airija 2017 metais priėmė naują Užsienio kalbų mokymo strategiją, kurioje lietuvių kalba vadinama „paveldėtąją“ (angl. heritage language). Toks statusas dar suteiktas lenkų ir portugalų kalboms. Oficiali statistika rodo, kad Airijoje gyvena apie 40 tūkst. lietuvių, tačiau Lietuvos pareigūnai mano, kad realus skaičius yra dukart didesnis.











