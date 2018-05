Pagal pataisas, etatinis darbo apmokėjimas bus įvedamas per du etapus – nuo 2018 metų rugsėjo ir nuo 2019 metų rugsėjo, mokytojams palaipsniui daugėtų apmokamų ne tiesiogiai pamokų vedimui skirtų valandų. Švietimo ir mokslo ministerija teigia, kad etatinis mokytojų darbo apmokėjimas leis sureguliuoti pedagogų darbo krūvius ir atlyginti už visus darbus mokyklos bendruomenei. „Tai tikrai labai esminė, svarbi švietimo struktūrinės reformos dalis“, – posėdyje sakė trečiadienį sakė švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas.

