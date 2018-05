Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) parengtą aprašo projektą, į tokią paramą galėtų pretenduoti asmenys, įstoję į aukštąsias mokyklas, kurios patenka tarp šimto geriausiųjų pagal bent vieną iš trijų pasaulinių reitingų – Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU). Paramą gavęs asmuo turėtų įsipareigoti po studijų ne trumpiau kaip trejus metus Lietuvoje eiti pareigas, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija. Jei paramos gavėjas nedirbtų Lietuvoje, turėtų grąžinti gautas lėšas. Per metus valstybė vienam tokiam studentui skirtų iki maždaug 20 tūkst. eurų. Paramą numatyta mokėti kasmet iki asmens studijų pabaigos. Planuojama, kad šiemet tokia parama galėtų būti paskirta penkiems asmenims, o vėliau tokių studentų būtų daugiau. Pagal ŠMM projektą, parama galėtų būti skiriama Lietuvos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvoje, ir jų šeimos nariams. Ministerija gabių studentų mokslų rėmimą užsienyje reglamentuojančią tvarką parengė Seimui šį pavasarį priėmus tokią paramą leidžiančias Mokslo ir studijų įstatymo pataisas. Jas inicijavo premjeras Saulius Skvernelis. Anot Vyriausybės vadovo, po mokslų grįžę į Lietuvą tokie studentai galėtų dirbti tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje.

