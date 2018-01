Vyriausybės išvada Seime registruotam siūlymui grindžiama tuo, kad nebus finansinių galimybių prisiimti naujų įsipareigojimų. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis posėdyje sakė, kad projektui įgyvendinti keturiems šių metų mėnesiams reikėtų 11,7 mln. eurų iš valstybės biudžeto ir 2,9 mln. eurų iš savivaldybių biudžetų. Pasak Vyriausybės, įvertinus valstybės finansines galimybes įstatymo projektas galėtų būti svarstomas rengiant 2019 metų biudžeto projektą. Nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos išplėsti nemokama maitinimą siūlo parlamentarai Andrius Palionis, Algirdas Sysas, Rasa Budbergytė. Dabar nemokamai mokyklose maitinami tik vaikai iš nepasiturinčių šeimų.











