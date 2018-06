Ministrų kabinetas pritarė vaiko globos organizavimo nuostatų pataisoms. Jomis siekiama suderinti vaiko globos organizavimo teisinį reguliavimą su Seimo pernai priimtais įstatymais. Nuostatuose reglamentuojamas pasirengimas vaiko globai ar pasirengimas vaiko priežiūrai, vaiko globos nustatymas ir vykdymas, vaiko globos priežiūra, pratęsimas ir pasibaigimas. Pagal liepos 1-ąją įsigaliojančią pertvarką bus centralizuota vaiko teisių apsaugos sistema, atsiras mobilios pagalbos šeimai komandos. Taip pat nustatoma bendra schema, kaip turi elgtis institucijos, gavusios pranešimą apie skriaudžiamą vaiką. Įsigaliojus reformai, mažamečių iki 14-os metų nukentėjusiųjų ar liudytojų apklausose privalės dalyvauti psichologai. Jie taip pat turės dalyvauti nepilnamečių apklausose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui.

