„Jei finansavimą paliktumėme tokį, koks yra šiemet ar pernai ir sujungtumėme universitetus, susijungtų jų infrastruktūra, administraciniai aparatai, prasidėtų iškart taupymas. Bet kad visa tai padarytumėme – ką čia slėpti, bus ir žmonių mažėjimas, reikalingos išeitinės – tam tikras investavimas būtinas, kuris pradžioje gana nemažai viršys tuos sutaupymus, – BNS sakė VDU rektorius. „Nemažos lėšos: bent jau pirmuosius penkerius metus, mažėjančiai, po kokius 8-7 mln. eurų turi būti investuojama į tuos procesus, o grąža ims rodytis jau po to“, – tvirtino J. Augutis. Pasak jo, valstybės ir Europos Sąjungos investicijų prireiks pritaikant kai kuriuos pastatus studijų reikmėms, fiziškai perkeliant iš Vilniaus į Kauną dalį LEU turto, biblioteką su 600 tūkst. leidinių. Vėliau valstybė investicijas atsiimtų pardavusi LEU studijų miestelio Vilniaus centre, VDU pastatus. Susiję straipsniai: Trys universitetai švietimo ministrei pristatys jungimosi planą Petrauskienė: nerimas dėl LEU turto nepagrįstas J. Augutis, su LEU ir ASU vadovais antradienį pristatantis jungimosi planą Švietimo ir mokslo ministerijai (ŠMM), taip pat pabrėžia, kad naujos pedagogų rengimo programos Kaune turėtų startuoti jau nuo šio rugsėjo, tačiau įgyvendinti planus dėl studijų programų, galutinai perkelti visą infrastruktūrą tikimasi per penkerius metus. LEU gruodį sulaukė antro neigiamo vertinimo iš eilės ir nuo liepos planuojama stabdyti jo vykdomas studijas. Anot J. Augučio, dalis LEU pedagoginių studijų ir po liepos 1-osios bus vykdomos ir toliau, dar bent trejus metus, kad jas galėtų baigti pradėję čia studijuoti. „Laikotarpis gal dar kiek prasitęs dėl grįžtančių iš akademinių atostogų, neišlaikiusių egzaminų. O mes kuriame savo naujas programas, jas stambiname. Pavyzdžiui, vietoje „dalykininkų“ mokytojų, t.y. istorijos, biologijos, gamtos mokslų, darome vieną didžiulę programą, į ją įstoję vėliau renkasi humanitarinę–socialinę kryptį, vėliau specializuojasi dar labiau. Todėl vietoje 20 programų turėsime 1-2 programas. Tikimės, kad mokytojų rengimo programos startuos jau nuo rugsėjo“. – sakė jis. Pasak J. Augučio, po susijungimo Kaune, VDU Edukologijos institute būtų rengiama apie 75-80 proc. visų šalies pedagogų, likusią dalį mokytojų rengtų Vilniaus universitetas, planuojama atnaujinti didžiąją dalį studijų programų: „Galbūt pavadinimai lieka tie patys, bet turinys keisis iš esmės“. J. Augutis pasakojo, kad po sujungimo planuojama atsisakyti dalies VDU pastatų Kauno centre – Laisvės alėjoje, Vileikos gatvėje, jie būtų perduodami valstybei. Naujojo universiteto Gamtos mokslų, Informatikos fakultetai, anot jo, būtų keliami į dabartines ASU patalpas Kauno rajone, Noreikiškėse. Tuo metu miesto centre kuriamame socialinių mokslų miestelyje būtų koncentruojamos vadybos, pedagogų rengimo, kitos socialinės ir humanitarinės studijos. „Statybų naujų nenumatome, bet esamus pastatus reikėtų rekonstruoti, pritaikyti“, – teigė rektorius. Parlamentas sausį nutarė, kad sostinėje įsikūręs LEU bei Kaune esantis A. Stulginskio universitetas būtų jungiami prie VDU. Jungimosi planus universitetai iki kovo 1-osios turėjo pristatyti ir Seimui. Parlamentas taip pat yra pritaręs Lietuvos sporto universiteto prijungimui prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU). Sporto universiteto bendruomenė su tuo nesutinka ir nori išlaikyti autonomišką statusą. Vyriausybėje pernai lapkritį patvirtintas visų universitetų pertvarkos planas. Įgyvendinus Vyriausybės siūlomas valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemones, 14 valstybinių universitetų būtų pertvarkomi į devynis.











