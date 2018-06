„Jaučiuosi nusivylęs. Tai, kad sistema lūžo, nestebina, – DELFI kalbėjo Vilniaus Radvilų gimnazijos dešimtokas. – Aš apskritai esu nusivylęs švietimu Lietuvoje. Net labai.“

Dešimtokas teigė, kad nė nežino, kokius rezultatus gavo iš pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP). „Matau tik tai, kas įrašyta dienyne, – teigė Lukas. – Egzaminų rezultatų ten nėra. Aš jų net nežinau, visiškai.“

Anot jo, po žinių patikrinimo su mokytojomis aptarė galimus rezultatus, tačiau oficialių rezultatų dar nėra, tad vasaros atostogas pradeda nežinioje.

Besiskundžiančių yra ir daugiau. „Visi dešimtokai liko be baigimo pažymėjimų. Tik Dievas ir NEC'as žino, kada mokiniai per atostogas turės ateiti į mokyklas jų atsiimti, – pyktį liejo laišką DELFI atsiuntęs skaitytojas. – Dovana Lietuvai ir jos piliečiams 100-mečio proga.“

DELFI susisiekus su Nacionalinio egzaminų centro (NEC) direktore Saule Vingeliene, ši teigė, kad kilo techninių kliūčių, apie jas yra informuota, tačiau nesklandumai kilo ne NEC, o Švietimo informacinių technologijų centro (ITC) sistemoje.

Švietimo informacinių technologijų centro (ITC) direktorius Vaino Brazdeikis DELFI teigė, kad šiuo metu šalinamos techninės problemos, tačiau negalėjo pasakyti, kiek laiko tai užtruks.

„Yra problemų. Buvo pakeitimai. Vakar, perduodant duomenis, neįkrito tas duomuo, kuris turėjo įkristi, – kalbėjo ITC direktorius V. Brazdeikis. – Susitvarkysime.“

Pasidomėjus, kada dešimtokai gali tikėtis gauti pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, direktorius nedrįso prognozuoti. „Negaliu pasakyti. Nemanau, kad užtruksime ilgai. Gal dieną. Samdome programavimo paslaugas, dirbame su programuotojais ir tvarkome, – kalbėjo direktorius. – Tačiau elektroniniai pažymėjimai egzistuoja. Problema tik pats atspausdinimas, o spausdina pačios mokyklos iš mokinių registro. Nelabai žinau, kam tas pažymėjimas gali būti aktualus, jei lieka toje pačioje mokykloje. Tai tik formalus dalykas.“

Anot pašnekovo, mokiniams šis pažymėjimas nėra labai reikšmingas. „Kad jie baigė – faktas. Dabar, kai visi sako, kad viskas elektroniniu pavidalu“, – apie nebūtiną pažymėjimų spausdinimą kalbėjo ITC direktorius V. Brazdeikis.

DELFI primena, kad PUPP Lietuvos mokyklose buvo vykdomas dar gegužę. Pakartotinė žinių patikrinimo sesija vyks kitą savaitę. Dešimtokai tikrina lietuvių kalbos ir matematikos žinias.