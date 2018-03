Seimas ketvirtadienį po svarstymo pritarė tokioms premjero Sauliaus Skvernelio pasiūlytoms Mokslo ir studijų įstatymo pataisoms. Vėliau ketvirtadienį planuojamas šių pataisų priėmimas. „Mano pataisos paskirtis – padėti tiems jauniems žmonėms, kurie pasirenka užsienio universitetus, kad jie neimtų ten paskolų, galėtų čia gauti paramą ir sumokėti iš dalies už studijas, ir gauti pragyvenimui skirtas lėšas. Po to, baigę prestižinius universitetus, galėtų grįžti ir bent trejus metus darbuotųsi Lietuvos labui“, – žurnalistams Seime pataisas pristatė premjeras. Pasak premjero, grįžę po studijų į Lietuvą jie galėtų dirbti tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. „Natūralus noras, kad rinktųsi viešąjį sektorių, bet nebūtinai“, – sakė premjeras. Susiję straipsniai: Petrauskienė ramina dėl studijų programų: universitetai dar gali pasitaisyti Pataisas planuojama priimti ypatinga skuba, kad tokia parama galėtų pasinaudoti jau šiemetiniai abiturientai. „Mes prašėme skubos, nes stojimo procesai į užsienio universitetus jau prasidėjo, Švietimo ir mokslo ministerijos sąmatoj šie pinigai yra“, – pažymėjo premjeras. Valstybės biudžete šiai programai šiemet numatyta 100 tūkst. eurų. Seimo Švietimo ir mokslo komitete svarstant pataisas minėta, kad tokia suma leistų į užsienį išsiųsti studijuoti 6–7 jaunuolius.

