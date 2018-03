Ministrė Jurgita Petrauskienė nori susipažinti su reorganizacijos planu, sąlygomis ir VDU statuto projektu. Šiuos dokumentus minėti universitetai turėjo iki kovo 1-osios pateikti Seimui. Parlamentas sausį nutarė, kad sostinėje įsikūręs Edukologijos universitetas bei Kaune esantis A. Stulginskio universitetas būtų jungiami prie Vytauto Didžiojo universiteto. Pertvarka bus baigta, kai Seimas kaip steigėjas po reorganizacijos patvirtins naują Vytauto Didžiojo universiteto statutą. Nutarime taip pat įrašyta, kad dabartiniams LEU studentams turi būti sudarytos galimybės baigti mokslus Vilniuje, o universitetui valstybės patikėtas nekilnojamas turtas baigus reorganizaciją bus perduodamas Vyriausybei. LEU gruodį sulaukė antro neigiamo vertinimo iš eilės ir nuo liepos planuojama stabdyti jo vykdomas studijas. Seimas taip pat yra pritaręs Lietuvos sporto universiteto prijungimui prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU). Sporto universiteto bendruomenė su tuo nesutinka ir nori išlaikyti autonomišką statusą. Vyriausybėje pernai lapkritį patvirtintas visų universitetų pertvarkos planas. Įgyvendinus Vyriausybės siūlomas valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemones, 14 valstybinių universitetų būtų pertvarkomi į devynis.











