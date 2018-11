Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės „Baltijos tyrimai“ apklausos duomenimis, rugpjūčio pabaigoje vykdyta apklausa atskleidė, kad trečdalis (32 proc.) tėvų savo vieno mokyklinio amžiaus vaiko „apipirkimui“ prieš mokyklą šiais metais skyrė mažiau nei 100 eurų, penktadalis (21 proc.) išleido nuo 101 iki 150 eurų, trys iš dešimties (29 proc.) - nuo 151 iki 200 eurų, o kiek mažiau nei penktadalis (18 proc.) vieno savo vaiko parengimui mokyklai vasaros pabaigoje išleido daugiau nei 200 eurų.

Tėvai, kurių vaikai šiais mokslo metais pradėjo eiti į pirmą klasę, savo vaiko mokykliniam krepšeliui išleido vidutiniškai apie 220 eurų, o kiti tėvai, kurių vaikai jau baigė pirmą klasę, savo vaiko parengimui skyrė mažesnę sumą - vidutiniškai apie 160 eurų.

Visgi išlaidų nemažėja ir mokslo metams įsibėgėjant, nes dažnai tėvams tenka paploninti piniginę vaikų būreliams ir korepetitoriams. Priklausomai nuo užsiėmimo pobūdžio, šalyje vieno būrelio kaina gali svyruoti nuo 20 iki 100 eurų.

Tėvų, kurie turi mokyklinio amžiaus vaikų, buvo prašoma pasakyti, kokią vidutiniškai sumą per mėnesį jie planuoja skirti savo vieno vaiko užklasiniam užimtumui. Ketvirtadalis (23 proc.) apklaustųjų vaiko popamokinei veiklai per mėnesį planavo skirti iki 20 eurų, dar ketvirtadalis (26 proc.) teigė mokėsią iki 50 eurų, trys iš dešimties (31 proc.) vaiko užklasiniam užimtumui skiria nuo 50 iki 100 eurų per mėnesį, o šeštadalis (17 proc.) tėvų nurodė, kad tam planuoja skirti 100 eurų ar daugiau.

Tiesa, Lietuvoje mokyklinio amžiaus vaikams skiriamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelis, kurį sudaro 15 eurų per mėnesį. Visgi šie pinigai gali būti panaudojami tik vienam būreliui, o jei užsiėmimo kaina didesnė, skirtumą turi padengti tėvai. Tuo atveju, jei vaikas lanko kelis būrelius arba šeimoje auga keli mokyklinio amžiaus vaikai, išlaidos popamokinei veiklai gali išaugti dvigubai.

Kaip sako vartojimo paskolų bendrovės „Vivus.lt“ marketingo vadovė Justina Ambrasienė, mažas arba vidutines pajamas gaunančiai šeimai sutaupyti vaikų būreliams, ypač kai šeimoje auga keli vaikai, gali tapti nemenku iššūkiu.

„Prasidėjus mokslo metams tėvai suko galvas, iš kur gauti pinigų pratyboms, kanceliarinėms prekėms ar naujai sportinei aprangai. Dabar pagrindinis rūpestis - kaip užimti vaikus po mokyklos neišleidžiant tam krūvos pinigų. Pastebime, kad tėvų išlaidos ypač padidėja rugpjūtį, kai reikia tinkamai pasiruošti naujiems mokslo metams, tačiau ir vėliau jos išlieka didesnės nei vasaros laikotarpiu, nes tėvai linkę investuoti į savo atžalų užimtumą. Neretai, pritrūkę lėšų ir atsakingai įvertinę savo galimybes, jie ryžtasi ir pasiskolinti“, - sako J.Ambrasienė.