Pateikti prašymą išmokai gauti galima elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt arba raštu savivaldybėse ar jų padaliniuose. Internetu kreipiantis dėl universalios 30 eurų išmokos vaikui papildomų dokumentų teikti nereikia. Prašymus teikiant savivaldybių skyriuose reikės pateikti savo asmens dokumentą. Nepriklausomai nuo pajamų už kiekvieną vaiką bus skiriama 30 eurų mėnesinė išmoka. Ji priklausys visiems šalies vaikams iki 18 metų, o jei jie mokosi – iki 21-erių. Mažai uždirbantiems arba daugiavaikiams tėvams bus mokamos papilomos išmokos. Jei šeima daugiavaikė, ji gaus priedus ir per mėnesį išmoka sudarys 58,5 euro už vaiką iki dvejų metų ir 45,2 euro – už vyresnius vaikus. Jei šeimos pajamos vienam nariui bus mažesnės kaip 183 eurai, bendra išmoka už vaiką iki dvejų metų taip pat bus 58,5 euro ir 45,2 euro – už vyresnius. Iki šiol išmokos už vaikus buvo mokamos tik mažai uždirbantiems arba daugiavaikiams tėvams. Išmoka nuo vaiko gimimo iki dvejų metų siekė 28,5 euro, o nuo dvejų iki 18 metų – 15,2 euro per mėnesį. Tačiau nuo sausio vaikus auginantiems tėvams nustojo galioti mažesnio pajamų mokesčio lengvata. Neapmokestinamasis pajamų dydis pastaruosius metus už kiekvieną vaiką siekė 200 eurų, tokiu būdu dirbantiems tėvams už kiekvieną vaiką grįždavo iki 30 eurų, tai yra praktiškai ta pati „vaiko pinigų“ išmoka. Gyventojai dėl išmokos vaikui gali kreiptis nebūtinai sausio mėnesį – net jei bus kreipiamasi vėliau, išmokos bus sumokėtos už visus ankstesnius mėnesius (bet ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių). Tėveliams, kuriems išmoka vaikui buvo paskirta dar iki 2018 metų sausio 1 dienos ir jos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, papildomai kreiptis niekur nebereikės – 30 eurų išmokos vaikui mokėjimas bus paskirtas automatiškai iki paskirtos išmokos mokėjimo laikotarpio pabaigos. Pasibaigus šiam išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio išmokos skyrimo reikėtų kreiptis iš naujo. Išmoka vaikui, kaip ir kitos socialinės išmokos, bus mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.











