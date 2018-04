Kaip skelbia „Lietuvos žinios“, kitais mokslo metais rajono mokyklos turėtų sulaukti 1400 pradinukų – savivaldybės tarybos valdantieji liberalai deklaruoją, esą taip bus rodomas rūpinimasis vaikus auginančiomis šeimomis, kad jos neišvažiuotų iš Tauragės, o išvykusios - sugrįžtų. Opozicijos atstovai neabejoja, kad iniciatyvos imamasi dėl artėjančių savivaldos rinkimų. Planuojama, kad būtiniausių mokyklinių reikmenų komplektams prireiks apie 30 tūkst. eurų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.