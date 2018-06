Mokytojai buvo rengiami dėstyti pagal pernai rugsėjį įsigaliojusią naują sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programą. „Jeigu paskaičiuoti, tai apie tūkstantis mokytojų buvo parengta“, – Seimo Švietimo ir mokslo komitete sakė G. Kazakevičius. Taip jis kalbėjo kai kuriems opozicijos politikams reiškiant nerimą, kad mokytojai lytiškumo ugdymui Lietuvoje rengiami nesistemingai. Viceministras tvirtino, jog pedagogai ugdyti lytiškumą gali mokytis pagal 45 kvalifikacijos tobulinimo programas. Pasak jo, didelis dėmesys mokymuose ir seminaruose buvo skiriamas regionų pedagogams: „Vyko seminariniai ne keturių valandų, o 40 valandų mokymai“. G. Kazakevičius taip pat svarstė, jog pedagogai lytiškumo ugdymui ateityje galėtų būti rengiami universitetuose. „Yra mūsų noras, kad pedagogai, baigiantys studijas, turėtų bent minimalias žinias apie vaikų poreikius. Galėtų būti įvedamas ugdymo programos, kad nereiktų sukti mokytojams galvos, su kuo tas valgoma, ir jie turėtų pirminį parengimą“, – sakė jis. Tuo metu Seimo narė Dovilė Šakalienė komiteto posėdyje pareiškė girdinti dalies mokytojų nuogąstavimus, kad šie nebuvo ruošiami naujai mokymo programai. „Kai kurie tiesiai sako, kad mūsų niekas neruošia, nes mes patys niekada tokio ugdymo neturėjome, mūsų rengimo universitetuose metu irgi nebuvo tai temai skiriama pakankamai dėmesio, mes esame nepasiruošę“, – sakė opozicinių socialdemokratų atstovė. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos rengimas sukėlė daug diskusijų visuomenėje išsiskyrus nuomonėms, kaip vaikams turi būti pristatomi lytiniai santykiai ar kontracepcija. Programos kritikai teigė, kad jaunimui aktualūs lytiškumo klausimai pateikiami paviršutiniškai, ignoruojama socialinė realybė. „Esu pati sulaukusi skundų iš mokytojų ir susirūpinimas yra apie tai, kad vienas dalykas, dalis iš jų tiesiai sako, kad nėra aišku, iš kurios pusės pūs toliau politinis vėjas, ar galima iš tikrųjų apie tai kalbėti, ar galima kalbėti apie lytinį švietimą, nes žmogaus teisių klausimai mūsų valstybėje yra pakankamai aštriai vertinami“, – kalbėjo D. Šakalienė. Lytiškumo ugdymo programa buvo patvirtinta 2016 metais. Joje pristatomos tiek lytinės sveikatos temos, pavyzdžiui, šeimos planavimo metodai, kontraceptinės priemonės, abortas ir jų poveikis sveikatai, tiek vertybinės nuostatos: sveikatai palankios lytinės elgsenos formavimas, taip pat ankstyvų lytinių santykių ir su jais susijusių problemų, lytinio išnaudojimo ir priekabiavimo, diskriminacijos dėl lyties prevencija.

