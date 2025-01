Švietimo profsąjungos palaiko ministerijos iniciatyvą mažinti minimalų mokinių skaičių klasėje: ne visi galvoja širdimi

Iniciatyva sulaukė kritikos

„Keleto mažesnių mokyklų išsaugojimas būtų daromas mokinių gebėjimų sąskaita. Man tai atrodo nesąžininga. Mokiniai gaus prastesnį išsilavinimą, negalės stoti ten, kur nori, nes bus nesimokę kai kurių dalykų. Ir taip nutiks ne dėl jų pasirinkimo, o dėl to, nes mokykla to tiesiog negalės suteikti, negalės pasiūlyti krūvių mokytojams dėl per mažo mokinių skaičiaus“, – aiškino buvęs ministras.