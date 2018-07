Taip vadinamų prailgintų grupių lankymą visiems pradinukams svarstoma finansuoti nuo rugsėjo. Jeigu naujovei būtų pritarta, prailgintose grupėse vaikai galėtų likti iki 18 val., jie čia užsiimtų patinkančia popamokine veikla, atliktų namų darbus arba tiesiog praleistų laiką su savo bendraamžiais saugioje mokyklos aplinkoje. Vilniaus mieste šiuo metu gyvena daugiau nei 25 tūkst. 7–10 metų amžiaus vaikų, nurodo savivaldybė. Popamokinė veikla tam tikrose sostinės mokyklose iki šiol vyko ugdymo įstaigos administracijos ar veiklių mokytojų iniciatyva. Pedagogai dirbdavo pagal individualios veiklos liudijimus, o tėvai jiems mokėdavo už kiekvieną po pamokų dirbtą valandą, aiškina savivaldybė. Visos dienos mokyklos koncepciją nuo rugsėjo ketina išbandyti ir centrinė valdžia. Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė dar pavasarį teigė, kad koncepciją, pagal kurią mokiniai būtų nemokamai užimami ne tik pamokų metu, iš pradžių numatoma išbandyti 40-yje šalies mokyklų. Ji pažymėjo, kad kai kurios mokyklos jau ir iki šiol sėkmingai siūlė vaikų užimtumą po pamokų, tačiau atkreipė dėmesį, kad ne kiekviena šeima išgali už tai susimokėti.

