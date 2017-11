Naujosios profesinės sąjungos pirmininku išrinktas Eugenijus Jesinas BNS sakė besitikintis, jog stipresnė organizacija turės daugiau įtakos derantis dėl etatinio mokytojų apmokėjimo ir jų atlyginimų kėlimo. „Vienybė visada yra teigiamas veiksmas ir švietimo bendruomenė būtent laukia, kad iš daugelio profesinių sąjungų atsirastų vienas rimtas junginys. (...) Įtaka bus didesnė, mūsų žodis bus svaresnis“, – BNS šeštadienį sakė E. Jesinas. Į šią profsąjungą susijungė E. Jesino vadovauta Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga ir Jūratės Voloskevičienės vadovauta Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga. Anksčiau jungtis į bendrą organizaciją svarstė ir Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, vadovaujama Audriaus Jurgelevičiaus, tačiau jie, pasak E. Jesino, suabejojo kai kuriais susitarimo aspektais, todėl susilaikė nuo sprendimo jungtis. E. Jesinas sako, kad pokalbiai dėl jungimosi vyksta ir su Andriaus Navicko vadovaujama Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga, todėl neatmeta galimybės, kad ateityje Lietuvoje gali likti viena švietimo įstaigų darbuotojus atstovaujanti organizacija. „Aš manau, kad ateity galbūt minėtos profsąjungos prisijungs prie mūsų“, – sakė jis. Pagrindiniai švietimiečių tikslai išliks tokie patys: etatinio apmokėjimo įvedimas ir kitų pasirašytos šakos kolektyvinės sutarties punktų įgyvendinimas. Šiuo metu svarstomas etatinio apmokėjimo siūlymas, pasak E. Jesino, netenkina mokytojų, o galimybes jį tinkamai įgyvendinti riboja nepakankami finansai. „Su dabartinėmis lėšomis Vyriausybė minimaliai nori įgyvendinti savo programinę nuostatą nuo 2018 metų rugsėjo įvesti etatinį apmokėjimą, bet čia nėra tikras etatinis apmokėjimas ir mes stengiamės įtikinti ir kiek galima daugiau pakeisti į gerąją pusę, kad jis atitiktų pedagogų lūkesčius. Mano siūlymas buvo ir premjerui, tą patį kartoju ir Seime, kad geriau trūkstant biudžeto lėšų tam projektui, jį vertėtų atidėti vėlesniam laikui, pradėti ne nuo 2018, o nuo 2019 metų“, – kalbėjo profsąjungos vadovas. Naujoji profesinė sąjunga taip pat ketina inicijuoti visų parlamentinių partijų susitarimą dėl pedagogų darbo užmokesčio didinimo programos bei socialines garantijas užtikrinančių įstatymų priėmimo. Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinei sąjungai, vadovo duomenimis, priklauso apie 5,5 tūkst. narių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.