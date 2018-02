Švietimo ir mokslo ministerija siūlo, kad aukščiausiais konkursiniais balais įstojusiems asmenims nuo pirmo kurso iki studijų pabaigos kas mėnesį būtų mokamos penkių bazinių socialinių išmokų dydžio stipendijos (šiuo metu tai būtų 190 eurų). Stipendiją studentas prarastų, jei netenkintų gero mokymosi kriterijų. Stipendijas siūloma įsteigti siekiant pagerbti 1918 metų vasario 16 dienos Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimą, taip pat paskatinti geriausius Lietuvos abiturientus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose. 20 stipendijų būtų paskirstomos tarp studijų krypčių grupių. Daugiausiai – keturios – stipendijos būtų mokamos pasirinkusiesiems matematikos mokslų, informatikos mokslų ir fizinių mokslų studijas. Mažiausiai septynios stipendijos atitektų kolegijų studentams. Lietuvoje šiuo metu jau teikiamos vardinės prezidentų stipendijos, siekiančios 190–266 eurus. Kasmet skiriama iki 30 tokių stipendijų, jos mokamos vienus studijų metus.











