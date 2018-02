„Mums rūpi studentų teisės ir garantijos aukštųjų mokyklų jungimosi kontekste“, – susitikimo išvakarėse BNS sakė Studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas. Pasak jo, studentams svarbu, kad Vyriausybė sudarytų visas galimybes jiems tęsti ir baigti pradėtas studijas. Studentai premjerui taip pat pristatys poziciją, kad aukštųjų mokyklų perkėlimo į kitus miestus atveju Vyriausybė turėtų jiems kompensuoti visas patirtas kraustymosi ir panašias išlaidas. Anot E. Sarkano, studentui po pertvarkos nusprendus netęsti studijų jam turi būti kompensuotos visos iki tol studijų įmokos ir panašios išlaidos. Lietuvos studentų sąjungos atstovai su ministru pirmininku taip pat aptars bendrabučių situaciją, skatinamąsias stipendijas, ištęstinių studijų studentų lengvatas. E. Sarkanas teigė, jog studentams taip pat svarbu, kad aukštosios mokyklos būtų vertinamos ne tik pagal stojančiųjų rezultatus, bet ir pagal besimokančiųjų pasitenkinimą mokslu. Jo teigimu, taip pat reikėtų liberalizuoti neįgaliųjų studentų galimybes gauti papildomas išmokas. Seimas sausį nutarė, kad Lietuvos sporto universitetas būtų jungiamas prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, o sostinėje įsikūręs Lietuvos edukologijos universitetas bei Kaune esantis Aleksandro Stulginskio universitetas būtų jungiami prie Vytauto Didžiojo universiteto. Šios aukštosios mokyklos iki kovo turi pateikti Seimui reorganizavimo planus ir sąlygas. Dėl kitų aukštųjų mokyklų Seimas kol kas sprendimų nepriėmė.

