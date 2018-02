„Info dienai“ buvusios studentės patvirtino, kad prie jų priekabiavo ir dėstytojas G. Trimakas. Pastarasis vasario 16-tąją turėtų atsiimti Nacionalinę premiją.

Kelioms buvusioms Dailės Akademijos studentėms prabilus apie nacionalinės premijos laureato Jono Gasiūno spaudimą santykiauti ir manipuliacijas autoritetu, tapybos dėstytojas traukiasi iš pareigų. Info dienai pavyko rasti buvusių akademijos studentų, kurie liudija apie nederamą ir kito nacionalinės premijos laureato elgesį.

Glostė krūtinę, siūlė bendrus projektus

Nuo G. Trimako nukentėjusias merginas pavyko įkalbinti apie tai prabilti viešai. Jos prašė pakeisti jų balsus ir neįvardinti, tačiau žurnalistei jų tapatybės žinomos.

„Būtent tuo pačiu metu fotografavo portretus, pakviesdavo į studiją fotografuotis ir perbraukia ranką per nugarą ir sako: „oi, kokia tavo faina figūra. Netgi prisilietimas buvo. Tą vieną kartą galvojau - nu gerai, nu tiek to. Buvo, dviese kažką šnekėjomės, buvo momentas, kad jis labai arti stovėjo ir jis tiesiog įsidrąsino ir man krūtinę paglostė, aš žiauriai sutrikau, pasakiau ne. Ir jis pasitraukė ir gal net atsiprašė. Neatsimenu gerai, mes apie tai nebešnekėjom, po to karto aš jo vengiau.“, - žurnalistei pasakojo viena mergina.

Tą patvirtina ir kita buvusi G. Trimako studentė: „Vaikščiojau su aukštakulniais, gražiai apsirengus, jis mane pasigavo koridoriuj: pagaliau šitoj katedroj skamba moteriškas aukštakulnių skambesys ir tiek gyvybės. Nes, matai, čia gi mokosi moterys be lyties, „moterys vyrai“ ir po mėnesio mes išėjom į katedros balkoną, jis mane sučiupo už klubų, prisitraukė pernelyg arti, nu mes pažįstami kokius 2 mėn. ir jis nei iš šio (nei iš to) pradėjo sakyt, kad man žiūrint į tave, į tokią mūzą, kraujas pradeda tekėti į vyrui tam skirtas vietas. Po to jis pradėjo pasakot, kokius mes bendrus projektus galėtumėm padaryt. Buvo tikrai šlykštu, aš jo stengiausi vengti, bet jo vengti kaip ir neįmanoma“.

Vadina susidorojimu, kolegė gina

Tuo tarpu, G. Trimako kolegė, VDA prorektorė studijoms, Eglė Ganda Bodanienė, tikina nieko panašaus nežinojusi ir nė gandų negirdėjusi:„Tikrai nežinoma, man sunku patikėt, asmeniškai pažįstu šitą puikų menininką, daug metų dirba pas mus, pernai gavo nac. premiją. Pirmą kartą girdžiu“.

Pats G. Trimakas nuskambėjusius kaltinimus vadina bandymu susidoroti. „Na negaliu apsakyti, kad taip buvo. Nepamenu tokių dalykų. Neprisileidžiu. Aišku, nebuvo. Čia sakau, yra dabar pas mus raganų medžioklė dabar vyksta. Visi tie, kurie yra vardijami kultūriniai objektai, dabar bus raganų medžioklė“, - teigė dėstytojas.

Tuo tarpu, VDA, kurios dėstytojas kaltinamas, teigia, kad aiškinsis susidariusią situaciją. „Kviesime jį pasikalbėti su rektoriumi, aptarti šiuos klausimus ir ieškoti siūlo galo“, – BNS ketvirtadienį sakė VDA atstovas spaudai Marius Dirgėla.

Kultūros ministrė mano, kad atimti nacionalinę premiją tiek iš G. Trimako, tiek iš J. Gasiūno būtų nepelnyta bausmė. „Iš karto užsiimti bausmėmis – niekas to nepadarys, tai yra diskusija, tai yra Lietuvoje kylanti banga, sveikintina banga. Pirmiausia reikia išklausyti abiejų pusių. Paprastai iš vienos pusės negalima spręsti apie kitos pusės elgesį“, - sakė Liana Ruokytė - Johnsson.

„Info diena“ gavo ir daugiau liudijimų apie nederamą dėstytojo elgesį. Prorektorė žada, kad bus peržiūrėtas G. Trimako elgesys. Tačiau, nors prieš 17 metų studentai kreipėsi dėl tapybos dėstytojo J. Gasiūno, nieko nebuvo imtasi – priekabiavimas ir žeminimas esą tęsėsi dešimtmečiais. Lietuvoje trūksta aiškiai apibrėžtų akademinės etikos taisyklių. JAV doktorantūros studijas baigusi, tiek Amerikoje dėsčiusi, tiek Lietuvoje dėstanti Asta Balkutė sako, kad Valstijose iki šitokių skandalų nė nebūtų prieita, nes viskas griežtai reglamentuota-kiekvienas susitikimas dokumentuojamas - kada dėstytojas susitiko ir apie ką kalbėjo. Dėstytojas net negali dviese likti su studentu:

„Tai ką padarė universitetai? jie duryse padarė stiklą, kad durys galėtų būti uždarytos, bet visi kas eina matytų, jei vyksta kažkokie dalykai, kurie neturėtų vykti tarp studento ir dėstytojo. Ir kad galėtų daryti kažkokią intervenciją. Lietuvoje mes neturime nei to, nei to. Nei numatytų kažkokių griežtų sąlygų, nei sudarytos tos sąlygos studentams ir dėstytojams“, teigė dėstytoja.

Jungtinėse Valstijose dėstytojai yra mokomi, kaip bendrauti su studentais. Lietuvoje – dėstytojai tiesiog turi pasirašyti, kad susipažino su taisyklėmis.

DELFI primena, kad šią savaitę trys VDA studentės paskelbė apie buvusio Tapybos katedros vedėjo, profesoriaus J. Gasiūnio nepagarbų elgesį, pastabas, patyčias ir seksualinį išnaudojimą.

Tiesa, pats dėstytojas „radikaliai atmeta“ jam metamus kaltinimus ir sako, kad tai yra vieno didelio destruktyvaus projekto dalis. Jis neigė turėjęs santykių su studentėmis. Trečiadienį J. Gasiūnas dviem savaitėms nušalintas nuo einamų pareigų. Ketvirtadienį pranešė pasitraukiantis iš užimamų pareigų bei planuojantis kreiptis į teismą dėl šmeižto.