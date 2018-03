Tarp rengiamų naujų investicinių projektų – už geriausius pasiekimus kiekvienais metais apdovanojamo Vilniaus licėjaus pastato modernizavimas, taip pat bus atnaujinami Simono Daukanto progimnazijos, Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos, Ateities mokyklos, Jono Basanavičiaus progimnazijos bei Jono Pauliaus II gimnazijos pastatai. Vasarą prasidės ES bei savivaldybės lėšomis finansuojami modernizavimo darbai Vilniaus Aleksandro Puškino mokykloje, Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinėje mokykloje, Lazdynų mokykloje, Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjuje. Bus tvarkoma ir dešimt progimnazijų: Baltupių, „Genio“, Jeruzalės, Ąžuolyno, Antano Vienuolio, Emilijos Pliaterytės, Jono Basanavičiaus, Simono Stanevičiaus, „Spindulio“ bei Žemynos progimnazija, Sofijos Kovalevskajos gimnazija bei progimnazija, kartu su Jono Basanavičiaus, Salomėjos Nėries bei Žemynos gimnazijomis. Vilniaus vicemerė Edita Tamošiūnaitė pabrėžia, kad ugdymo ir švietimo įstaigos plečiamos dėl augančio vaikų skaičiaus: šiuo metu planuojamos Vilniaus Balsių progimnazijos, Vilniaus Gabijos gimnazijos priestatų, Pilaitės mokyklos statybos. Projektuojami nauji darželiai Pilaitėje, Pašilaičiuose bei statomi moduliniai priestatai prie šešių darželių. Darbų metu bus atnaujinamos klasių patalpos, aktų bei sporto salės, keičiami langai, atnaujinami sanitariniai mazgai, perdažomos sienos, modernizuojamos kompiuterizuotų technologijų laboratorijos, skaityklos, aktų, sporto salės, koridoriai, dirbtuvės, muzikos kabinetų erdvės. Taip pat bus įkuriamos mokinių poilsiui skirtos erdvės, perkami nauji suolai, baldai, tvarkomos valgyklos. Žadama mokyklose pastatyti šachmatų bei šaškių stalus, nupirkti muzikinių instrumentų, interaktyvias „SMART“ lentas, 3D spausdintuvus, programinę įrangą. Remonto darbus bei reikalingą įrangą rinkosi pačios įstaigos.











