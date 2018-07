Kol vyks tyrimas, S. Jankauskas bus nušalintas nuo visos akademinės veiklos, taigi ir nuo dėstymo studentams, ketvirtadienį pranešė universitetas. „Gavus papildomų duomenų ir liudijimų, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dekanas profesorius Arūnas Poviliūnas priėmė sprendimą kreiptis į VU Centrinę akademinės etikos komisiją dėl galimai šiurkščių profesoriaus Skirmanto Jankausko akademinės etikos pažeidimų bei galimo bendruomenės nario vardo pažeminimo“, - BNS ketvirtadienį informavo VU Viešosios komunikacijos vadovas Ervinas Spūdys. Anot jo, pastarosiomis savaitėmis gauta duomenų apie galimą filosofijos profesoriaus S. Jankausko nederamą elgesį, seksualinį priekabiavimą, netinkamą akademinių pasiekimų vertinimą. Anot E. Spūdžio, profesorius šiuo metu atostogauja ir galimybės gintis dėl jam pareikštų įtarimų neturi arba šia galimybe nesinaudoja, su juo susisiekti nepavyksta. „Kartu norime paraginti visus bendruomenės narius, kurie yra susidūrę su diskriminacijos ar priekabiavimo atvejais, pranešti apie tai universitete veikiančiai pasitikėjimo linijai, garantuojančiai visišką konfidencialumą. Tokiems atvejams tirti esame subūrę profesionalių teisininkų ir psichologų komandą, ji nukentėjusiesiems gali suteikti visapusišką pagalbą“, – rašoma VU pranešime. VU Filosofijos fakulteto dekanas A. Poviliūnas praėjusią savaitę BNS sakė esąs nustebintas informacijos apie nustatytą filosofijos profesoriaus S. Jankausko seksualinį priekabiavimą kitoje jo darbovietėje – Lietuvos Aukščiausiajame Teisme. A. Poviliūnas patikino, kad fakultete anksčiau nei oficialių, nei neoficialių skundų dėl galbūt nederamo S. Jankausko elgesio negauta. A. Poviliūnas taip pat anksčiau sakė nieko nežinojęs apie VU visu etatu dirbančio S. Jankausko antrą darbovietę LAT IT skyriaus vedėjo pareigose taip pat visu etatu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo komisija, ištyrusi teismo darbuotojos skundą, nustatė, kad S. Jankauskas seksualiai priekabiavo prie kolegės, todėl jam turėtų būti skirtas griežtas papeikimas. Tačiau birželio pabaigoje vyrui pačiam išėjus iš darbo tarnybinė nuobauda realiai paskirta nebus. LAT pirmininkas Rimvydas Norkus ir atstovė spaudai Dovilė Bružaitė atsisakė nurodyti prie kolegės priekabiavusio tarnautojo tapatybę, nes šis, jų teigimu, nėra viešas asmuo. Kaip skelbė portalas delfi.lt, priekabiavimą Aukščiausiajame Teisme teigė patyrusi teisėjo padėjėja. Pareiškimą dėl to teismo vadovybei parašė jos tiesioginė vadovė. Vykstant vidiniam tyrimui, speciali komisija kreipėsi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kad ši pakonsultuotų, ar S. Jankausko veiksmai laikytini priekabiavimu. Patikrinimas dėl tarnautojo veiksmų vyko nuo balandžio pradžios.

