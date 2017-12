Tėvai skundžiasi, kad nors Vilniaus miesto savivaldybės taryba dar prieš dvejus metus patvirtino įkainius, kuriais nustatyta, koks valandinis atlyginimas turi būti mokamas tiems mokytojams, kurie sutinka kuruoti popamokinės veiklos grupes, pedagogai rado būdų sistemą apeiti.

„Mokytojai teikia paslaugas su verslo liudijimu ir jas vadina, pavyzdžiui, dienos užimtumo centru. Taip apeinami savivaldybės nustatyti reikalavimai. Kaina pakilo nuo 0,61 iki 1 euro už vieną valandą ir 1 euro už pavakarius“, – skundėsi vienas tėtis.

Savo ruožtu Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos, kur įkainiai taip pat pakilo, pradinio ugdymo skyriaus vedėja Dalia Rimšienė siūlė susimąstyti, ar Jūs įsipareigotumėte prisiimti atsakomybę už vaiką vos už eurą per valandą, kai, pavyzdžiui, net automobilio statymas sostinės centre kainuoja 2,5 karto daugiau.

Per mėnesį teks atseikėti 240 eurų

„Norėjau išsakyti nerimą dėl vienoje Vilniaus miesto progimnazijoje esančios situacijos. Esu tėvas, auginantis pradinukus. Pernai vaikai sėkmingai lankė pailgintą grupę. Įkainis buvo toks, koks ir nustatytas Vilniaus miesto savivaldybės – 0,61 euro už vieną valandą ir papildomai dar 0,7 euro už pavakarius. Šiais metasi atėjus į mokyklą ir pradėjus domėtis situacija dėl pailgintos grupės tapo tikrai baisu. Kaina pakilo iki 1 euro už vieną valandą ir 1 euro už pavakarius. Dėl pavakarių kaip ir viskas gerai – visur kyla kainos, tai klausimų ir nekyla. O štai dėl pailgintos grupės kainos pradėjau domėtis“, – DELFI dėstė jis.

Tėčio teigimu, aišku, kad mokytojai uždirba mažai, jų darbo sąlygos – blogos, bet esą nereikia dėl to keršyti tėvams.

„Mano vaikai patys namo važiuoti negali, nes viešuoju transportu pasiekti vietą, kur mes gyvename, yra neįmanoma. Todėl aš privalau leisti savo vaikus į pailgintą grupe iki 17:30-18:00 val. Pernai už vaikus mokėdavau apie 120 eurų per mėnesį, šiemet kaina bus apie 240 Eur. Kas įdomiausia, mokykloje organizuojami būreliai, kurie vyksta 4 kartus per savaitę po 1,5 val. ir kainuoja tik po 10 eurų per mėnesį. Tai yra privačios bendrovės būrelis, jie tikrai turi dar iš to pelno“, – aiškino pašnekovas.

Piktinasi, kad mokytojai naudojasi tėvais

Anot jo, mokytojai esą neoficialiai pasakė, kad, jei kaina nepatinka, savo vaikų į grupes tėvai gali ir nevesti, tačiau tokia retorika jam sukėlė pyktį.

„Manau, tokių tėvų kaip aš – ne vienas ir ne du. Mokytojai naudojasi tuo, kad vaikų nėra, kur palikti po pamokų. Ir jiems (kaip ir man) vis tiek reikės leisti vaikus į pailgintą grupę ir mokėti didžiulius pinigus. Aš sumokėsiu tuos 240 eurus, bet yra tėvų, kurie fiziškai negali mokėti tokių pinigų ir kur jiems tada dėti vaikus?

Įdomiausia yra tai, kad praėjusiais metais jokių nusiskundimų iš mokytojų dėl to, kad pailgintoje grupėje nieko neuždirba nebuvo, bet, panašu, kad atėjus į mokyklą naujiems jauniems mokytojams „verslininkams“ buvo pakeistas ir senųjų mokytojų požiūris“, – įžvelgė pašnekovas.

Vaikus esą atsirenka

Kita į redakciją besikreipusi mama rūpinosi ne tik dėl to, kad pakilo popamokinės grupės įkainiai, bet ir dėl esą vykdomos vaikų atrankos.

„Mokyklose prailgintos pamokos yra mokamos, nes mokytojos dirba su individualios veiklos pažymėjimais, nuomoja patalpas ir atsirenka, kurie vaikai galės eiti į prailgintą, kurie – ne. Būtent mano atveju, mokyklos direktorė prailgintos grupės paslaugą sulygino su autoserviso paslauga ir paaiškino, kodėl mokytojos pačios renkasi, kurie vaikai galės lankyti, kurie – ne“, – pasakojo ji.

Anot mamos, mokyklos nebėra suinteresuotos teikti nemokamą ugdymą – esą visur klesti verslas.

Laukia atsakymo iš savivaldybės: automobilį pasistatyti kainuoja brangiau

Tuo metu D. Rimšienė DELFI sakė negalinti visiškai tiksliai paaiškinti progimnazijoje susidariusios situacijos, nes laukia atsakymo iš savivaldybės.

„Pirmą savaitę buvo tiriama, kiek vaikų nori lankyti popamokinę grupę, o mokytojai užsiima kol kas popamokiniais būreliais – mokama popamokine veikla. Dėl 1 euro įkainių už valandą mes kreipėmės į Vilniaus miesto savivaldybę ir šiuo metu laukiame atsakymo“, – aiškino ji.

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos atstovės teigimu, verslo liudijimus šiuo metu išsiėmė 9 mokytojai.

„Įkainis nuo 2010 m. yra 0,61 euro. Savivaldybės departamentas kas dvejus metus privalo peržiūrėti sąrašą, bet tai nebuvo padaryta“, – kalbėjo D. Rimšienė.

Pasak jos, turėtume atkreipti dėmesį ir į tai, kad brangiau įkainota net automobilio statymo sostinės centre paslauga nei vaiko priežiūra.

„Tėvai įsivaizduoja, kad gali labai daug vaikų privesti ir čia bus labai gerai, mokytojams geras verslas“, – priešpriešą įvardijo skyriaus vedėja.

Dėmesį atkreipė į 5-6 tėvus

D. Rimšienės teigimu, sunku tiksliai pasakyti, kiek tėvų išreikštų norą, kad jų vaikai liktų mokykloje ir po pamokų. Penktadienį, pasakojo ji, vienoje grupėje liko vos 5 vaikai.

„Tiksliai sunku pasakyti, nes gal dar atostogos, dar kažkur vaikus pasiima, galvoja, ką daryti. Kartais, pavyzdžiui, pasako, kad eis, o atveda vaiką tik tada, kai jie nori. Mokytojas susimoka, pasiima patentą, visus mokesčius turi mokėti“, – situaciją nupasakojo ji.

Pašnekovės teigimu, šiuo metu problemos sprendžiamos, deja esą audras vis kursto tėvai.

„Labai sudėtingi santykiai darosi. Mes parašėme savivaldybei raštą, mokytojai parašė paaiškinamąjį raštą, bet atsirado keli, gal 5-6 tėvai, kurie neateina tiesiai, o rašo iš karto tokius laiškus – mums priklauso, Jūs turite mums suteikti. Taip, savivaldybės įkainiai yra tokie, bet mokytojai atsisako už tokius įkainius dirbti, o niekas negali priversti mokytojo po darbo užsiimti papildoma veikla“, – tikino D. Rimšienė.

Nusiskundimų negavo

Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento laikinoji Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja Diana Petkūnienė DELFI sakė, kad prailgintos dienos grupės veikla mokyklai nėra privaloma, o už laisvojo mokytojo veiklos priežiūrą atsakingas mokyklos direktorius.

„Bendrojo ugdymo mokyklose pailgintos dienos grupės paslauga yra mokama – vienam mokiniui pailgintos dienos grupės valandos paslaugos įkainis negali būti didesnis kaip 0,61 Eur. Dirbti su vaikais gali laisvasis mokytojas, turintis verslo liudijimą, sudaręs su tėvais paslaugos teikimo sutartį. Dažniausiai dirba tos pačios mokyklos, turintys teisę dirbti laisvaisiais mokytojais, mokytojai, tačiau šią paslaugą gali teikti ir kiti pedagogai. Maitinimo ir kitos paslaugos į šią kainą neįeina“, – aiškino ji.

Pasak savivaldybės atstovės, sulaukus nusiskundimų dėl paslaugos teikimo kainos ar kokybės nedelsiant atliekamas tyrimas, tačiau šiemet tokių nusiskundimų kol kas nebuvo gauta.