Svarstant nutarimo projektą, kuriuo Seimas pritartų Vilniuje įsikūrusio LEU bei Kaune įsikūrusio Aleksandro Stulginskio prijungimui prie Kaune veikiančio Vytauto Didžiojo universiteto, opoziciniai konservatoriai paprašė pertraukos iki kito posėdžio. Už pertrauką balsavo 32 Seimo nariai, prieš buvo 48 ir susilaikė 20 parlamentarų, tačiau opozicijos prašymu daryti pertrauką pakanka penktadalio balsų. Penktadienį vyksta paskutinis pratęstos Seimo rudens sesijos posėdis, tad tuo atveju, jei nebus sušaukta neeilinė ar pratęsta rudens sesija, klausimas keltųsi į kovo mėnesį. LEU gruodį sulaukė antro neigiamo vertinimo iš eilės ir nuo liepos planuojama stabdyti jo vykdomas studijas. Konservatorius Andrius Kubilius yra registravęs siūlymą, kad LEU būtų likviduojamas, o ne jungiamas prie VDU. Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė yra sakiusi, kad toks scenarijus būtų, jei Seimas nepritartų Kauno universitetų jungimui. Seimas ketvirtadienį taip pat turėtų apsispręsti dėl Lietuvos sporto universiteto (LSU) prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU). Sporto universiteto bendruomenė su tuo nesutinka ir nori išlaikyti autonomišką statusą. Šio klausimo nukėlimui į pavasarį „valstiečiai“ sugebėjo užbėgti už akių – pirmieji paprašė pertraukos, bet tik pusės valandos, tad klausimo svarstymas bus tęsiamas penktadienį. Pagal Vyriausybės siūlomą valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plana 14 šalies valstybinių universitetų pertvarkomi į devynis.











