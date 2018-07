Šalies vadovei prašymas išsiųstas pirmadienį. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD), Liberalų sąjūdžio frakcijų ir Mišrios Seimo narių grupės vadovai siūlo atidėti įstatymų įsigaliojimo terminus. Gabrielius Landsbergis, Eugenijus Gentvilas ir Bronislovas Matelis įsitikinę, kad skubotai priimti įstatymai kelia nerimą ir sumaištį mokyklose, skubotas jų įgyvendinimas, anot jų, labai tikėtina, sukels nenumatytų pasekmių, kurios sutrikdys mokymosi procesą ir mokyklų darbą Trijų frakcijų vadovai sako, kad mokytojų etatinio apmokėjimo sistemą keičiantys įstatymai rengti neįtraukiant visų suinteresuotų šalių, o buvo tariamasi su atskiromis mokytojus atstovaujančiomis organizacijomis. Šalies vadovė tikinama, kad į mokyklų vadovų, profesinių mokyklų, formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigų pateiktus pasiūlymus nebuvo deramai įsigilinta. Taip pat prašyme prezidentei akcentuojama, kad mokytojų etatinio darbo užmokesčio pokyčiai profesijos ir neformalaus švietimo mokytojų atžvilgius yra neteisingi. „Profesijos, neformaliojo švietimo mokytojo etatas turėtų nesiskirti nuo mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, etato, nes jei atlieka tokį patį pedagoginį darbą“, – teigiama Seimo narių prašyme prezidentei. Jie pabrėžė, kad pereiti prie klasės krepšelio nerekomenduoja Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija, Valstybės kontrolė. Parlamentarai taip pat sako, kad pakeitimų nespėt deramai apsvarstyti, nes jie įsigalios nuo rugsėjo, o Seimui svarstyti buvo patiekti tik nuo birželio. Įstatymus dėl etatinio mokytojų apmokėjimo ir klasės finansavimo Seimas priėmė prieš atsotogas, birželio pabaigoje.











