Už tai, kad naujasis modelis būtų pradėtas diegti jau nuo ateinančio rugsėjo, balsavo šeši komiteto nariai, prieš buvo du. Projektus dėl etatinio modelio įdiegimo komitetas planavo apsvarstyti dar penktadienį, tačiau negalėjo to padaryti griuvus kvorumui, kai posėdį paliko modelį metams atidėti siūlantys opozicijos atstovai. Valdantieji tuomet nuogąstavo, kad dėl opozicijos pasipriešinimo gali žlugti planai pagal naują tvarką mokytojų algas skaičiuoti jau nuo rugsėjo. „Mes esame labai arti tokios bedugnės, kai dėl tam tikrų, sakyčiau, labai tikslingų opozicijos veiksmų mes negalėsime priimti pataisų“, – BNS tuomet sakė ŠMK pirmininkas „valstietis“ Eugenijus Jovaiša. Pirmadienį pritarus Švietimo ir mokslo komitetui, modelio svarstymas keliasi į Seimo plenarinių posėdžių salę. Norint jį pradėti diegti nuo rudens, pataisas reikia priimti per pavasario sesiją, ji baigiasi beveik po dviejų savaičių. Įvedus naują tvarką, nuo pamokinio mokytojų apmokėjimo būtų pereinama prie valandinio apmokėjimo per visus metus – mokytojo etatas sudarytų 1512 valandų per metus. Mokytojo darbo laikas būtų skirstomas į tris dalis: kontaktinės valandos, t. y. pamokos, pasirengimas joms bei darbas bendruomenei. Vyriausybė etatinį mokytojų apmokėjimą siūlo įvesti dviem etapais: nuo 2018 ir 2019 metų rugsėjo mokytojams palaipsniui daugėtų apmokamų ne tiesiogiai pamokų vedimui skirtų valandų. Švietimo ir mokslo ministerija teigia, kad etatinis mokytojų darbo apmokėjimas leis sureguliuoti pedagogų darbo krūvius ir atlyginti už visus darbus mokyklos bendruomenei. Valandoms už papildomus darbus atlyginti nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos iš valstybės biudžeto skiriama 17,4 mln. eurų. Iš viso naujam mokytojų darbo užmokesčio modeliui įvesti iš valstybės biudžeto numatoma skirti 95 mln. eurų. Vyriausybė žada, kad baigus diegti etatinio apmokėjimo modelį 2019 metų rugsėjo 1 dieną vidutinis mokytojo darbo užmokestis padidės apie 20 proc. – sieks daugiau nei 1000 eurų neatskaičius mokesčių. Dalis pedagogų neseniai streikavo prieš ketinimus įvesti etatinį apmokėjimą, baimindamiesi, kad reforma jų padėtį pablogins.











