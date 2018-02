Posėdis rengiamas reaguojant į viešumoje kylančius seksualinio priekabiavimo skandalus ir studentų savižudybes. Komisijos pirmininko Mykolo Majausko teigimu, akademinėje aplinkoje neturi būti kliūčių empatiškai, lengvai prieinamai psichologinei pagalbai studentams ir universiteto darbuotojams. Planuojama, kad komisijos posėdyje dalyvaus švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius Zbignevas Ibelgauptas, Vilniaus dailės akademijos rektorius Audrius Klimas, kitų universitetų vadovai, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas. Pastarąją savaitę kaltinimų seksualiniu priekabiavimu, studentų žeminimu ir kitokiu nederamu elgesiu sulaukė jau buvę Vilniaus dailės akademijos (VDA) dėstytojai Jonas Gasiūnas ir Arvydas Liepuonius, VDA tebedirbantis fotografas Gintautas Trimakas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dėstantis teatro režisierius Jonas Vaitkus. Anksčiau dvi menininkės tokiu elgesiu apkaltino kino režisierių Šarūną Bartą.











