Apsvarstęs projektą parlamentas 68 balsais „už“, 23 balsais „prieš“ ir 21 Seimo nariui susilaikius pritarė, kad būtų pereita prie etatinio pedagogų apmokėjimo. Valdantieji nori pataisas dėl perėjimo prie etatinio mokytojų apmokėjimo priimti iki sesijos pabaigos šią savaitę, kad pokyčiai įsigaliotų jau nuo šio rugsėjo. Tam liko paskutinis balsavimas. „Valstietis“ Mindaugas Puidokas ragino kolegas palaikyti pataisas, sakydamas, kad jis „priartins prie realios mokyklų veiklos ir padės teisingai apmokėti mokytojams“. „Pedagogų etatinio apmokėjimo modelis nekeičia mokytojo darbo normos, bet įgalina mokyklos vadovus sumokėti už visus mokytojo atliekamus darbus“, – kalbėjo M. Puidokas. Susiję straipsniai: Mailis Reps. Kaip Estija stiprina savo švietimo sistemą Norintiems tapti dviejų dalykų mokytojais – nemokamos studijos Prieš kalbėjęs Mykolas Majauskas teigė, kad pakeitimai nesprendžia mokytojų atlyginimų klausimo iš esmės, o skirti gelbėti tuštėjančioms regionų mokykloms. „Šiandien pedagogai uždirba per mažai ir tai, kas yra dabar, – skraistės tampymas nuo miestų prie rajonų, nes miestuose darbo daug, vaikų daug, o rajonuose mažai, ir stengiamasi pritempti skraistę prie rajonų, kad tos mokyklos išsilaikytų“, – sakė M. Majauskas. Mišrios Seimo narių grupės atstovas Gintaras Steponavičius teigė, kad mokytojams atlyginimus būtų galima pakelti tiesiog padidinus koeficientus jų algoms skaičiuoti, tam atidavus etatiniam modeliui įvesti skirtas lėšas. „17 mln. eurų, kurie suplanuoti nuo rugsėjo pirmos dienos, indeksuojant mokytojų koeficientus, mokytojai padidėjimą pajustų labiau nei neaiškiais skaičiavimais, kas yra siūloma pagal etatinį mokytojų apmokėjimą“, – sakė G. Steponavičius. Įvedus naują tvarką, nuo pamokinio mokytojų apmokėjimo būtų pereinama prie valandinio apmokėjimo per visus metus – mokytojo etatas sudarytų 1512 valandų per metus. Mokytojo darbo laikas būtų skirstomas į tris dalis: kontaktinės valandos, t. y. pamokos, pasirengimas joms bei darbas bendruomenei. Seimo Švietimo ir mokslo komiteto vadovas „valstietis“ Eugenijus Jovaiša sakė, kad šiuo metu mokytojai yra vieninteliai viešojo sektoriaus darbuotojai, kuriems atlyginimas skaičiuojamas ne už etatą, o tarifikuotas valandas. Anot komiteto vadovo, mokytojams taip pat nepakankamai atlyginama už papildomas veiklas, reikalingas mokyklos bendruomenei, o naujasis modelis įvertintų visas mokytojo veiklas. Pasak E. Jovaišos, pagal naują tvarką bus suformuota 28 tūkst. mokytojų pareigybių ir vidutinis mokytojo darbo užmokestis didės apie 20 proc., iki 1 tūkst. eurų. Vyriausybė etatinį mokytojų apmokėjimą siūlo įvesti dviem etapais: nuo 2018 ir 2019 metų rugsėjo mokytojams palaipsniui daugėtų apmokamų ne tiesiogiai pamokų vedimui skirtų valandų. Švietimo ir mokslo ministerija teigia, kad etatinis mokytojų darbo apmokėjimas leis sureguliuoti pedagogų darbo krūvius ir atlyginti už visus darbus mokyklos bendruomenei. Valandoms už papildomus darbus atlyginti nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos iš valstybės biudžeto skiriama 17,4 mln. eurų. Iš viso naujam mokytojų darbo užmokesčio modeliui įvesti iš valstybės biudžeto numatoma skirti 95 mln. eurų. Dalis pedagogų neseniai streikavo prieš ketinimus įvesti etatinį apmokėjimą, baimindamiesi, kad reforma jų padėtį pablogins.











