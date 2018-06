Šiuo metu įstatymai numato galimybę tėvams dirbti tik antraisiais vaiko priežiūros metais. „Siūlome, kad per pirmus motinystės ir tėvystės atostogų metus būtų galima dirbti 20 valandų per savaitę, t. y. puse etato. Ir dabar tai galima daryti, tačiau tai yra išskaičiuojama iš išmokos sumos. Mes siūlome, kad leistumėme tą daryti nepriklausomai nuo to, ar gauni išmoką. Tai būtų papildomos pajamos, galimybė išsaugoti karjerą ir tai biudžetui nieko nekainuos“, – BNS sakė vienas įstatymo iniciatorių Seimo konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Šiuo metu tėvai, pasirinkę dvejų metų trukmės vaiko priežiūros atostogas, pirmaisiais metais gauna 70 proc., antraisiais – 40 proc. iki atostogų apdraustų pajamų. Pasirinkusieji vienų metų atostogas gauna 100 proc. apdraustųjų pajamų. Galutinį sprendimą dėl įstatymo pataisų Seimas priims rudens sesijoje.

