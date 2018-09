Prezidentė Dalia Grybauskaitė sveikinime pabrėžė, kad šiemet nauji mokslo metai prasideda Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį, „kai visi kartu sutinkame antrąjį mūsų laisvos ir nepriklausomos valstybės amžių“. „Dabar Jūsų laikas augti, ieškoti, atrasti, mokytis ir išmokti, nes žinios taps tvirtu Lietuvos ateities pamatu. Visi, šiandien žengiantys į klases, turėsite ateityje priimti svarbius mūsų valstybei sprendimus. Tikiu, kad šią pareigą atliksite ne tik atsakingai, bet ir džiugiai“, – sakoma Prezidentūros paskelbtame D. Grybauskaitės sveikinime. Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis savo sveikinime pažymėjo, kad žinių troškimas užtikrina žmogaus ir visuomenės tobulėjimą. „Naujųjų mokslo metų proga linkiu visiems besimokantiems, pirmiausia, būti smalsiems. Teiraukitės – kodėl, ieškokite atsakymų ir šiame procese, pažadu, atrasite save“, – teigiama Seimo kanceliarijos išplatintame V. Pranckiečio sveikinime. Šeštadienį minint Mokslo ir žinių dieną, dalis šalies mokyklų pradeda mokslo metus. Kadangi šiais metais rugsėjo 1-oji sutampa su šeštadieniu, Švietimo ir mokslo ministerija rekomendavo mokslo metų pradžią nukelti į rugsėjo 3-ąją, pirmadienį, tačiau kai kur šventė rengiama šeštadienį.











