A. Žukauskas BNS sakė, kad susitikti su S. Skverneliu eina kaip Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) vadovas. „Žadu prisistatyti kaip rektorių konferencijos prezidentas: nuo to laiko, kai išrinko, su premjeru nebuvau susitikęs ir aptarti reformos eigą, pritarimus kai kuriems žingsniams, apsitarti, kokią paramą galėtų Rektorių konferencija suteikti, kad reforma sklandžiau eitų“, – sakė A. Žukauskas. Su premjeru jis kalbėsis apie tai, ko rektoriai tikisi iš reformos, kalbėsis apie finansinius jos aspektus: kiek lėšų vykdant pertvarką universitetai gali tikėtis kitais metais, įvairius techninius klausimus. „Čia ir yra klausimai, kiek bus sutaupyta iš tos optimizacijos, kiek papildomai reikės, kokie yra matymai“, – sakė jis. Vyriausybėje pernai lapkritį patvirtintas visų universitetų pertvarkos planas. Įgyvendinus Vyriausybės siūlomas valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemones, 14 valstybinių universitetų būtų pertvarkomi į devynis. A. Žukauskas LURK prezidentu išrinktas šių metų vasario pradžioje. LURK vadovas renkamas vienerių metų kadencijai.

