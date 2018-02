Lietuvos universitetų rektorių konferencija (LURK) penktadienį sutarė parengti Etikos nuostatų laikymosi gaires reaguodama į pastaruoju metu viešumon iškilusias istorijas dėl nederamo dėstytojų seksualinio elgesio, taip pat plagijavimo ir neetiško citavimo atvejus. „Šiandieninė problema yra tai, kad įstatyminė bazė yra pakankama, bet nėra konkrečių gairių, kiek teksto reikia dėti į kabutes, kada reikia iš leidėjo gauti sutikimą – tai, kas Vakaruose tvirtinama kaip priedai prie darbo sutarčių. Pavedėme darbo grupei dėl etikos išnagrinėti, ar nebūtų galima kai kurių dalykų prie darbo sutarčių kaip priedus įtraukti“, – BNS sakė LURK prezidentas Artūras Žukauskas. Pasak jo, be kita ko, bus siūloma aiškiai apibrėžti ir dėstytojams privalomos nepriekaištingos reputacijos sąvoką. Anot A. Žukausko, bus kuriamos bendros rekomendacijos, jas universitetai priims bei tobulins savo nuožiūra. Pastaruoju metu kaltinimų seksualiniu priekabiavimu ir kitokiu nederamu elgesiu sulaukė keli Vilniaus dailės akademijos dėstytojai – nacionalinės premijos laureatai Jonas Gasiūnas, Gintautas Trimakas, taip pat docentas Arvydas Liepuonius, nacionalinės premijos laureatas režisierius Jonas Vaitkus, dėstantis Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. J.Gasiūnas ir A. Liepuonius pasitraukė iš pareigų, J. Vaitkus nušalintas nuo darbo su studentais, G. Trimako elgesys VDA pripažintas neetišku, jis atleistas šalių susitarimu. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba yra konstatavusi, kad etikos reikalavimus pažeidė buvęs Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius Petras Baršauskas, nesilaikęs citavimo taisyklių savo habilitaciniame darbe – rektorius bylinėjasi dėl pradėtos jo laipsnio atėmimo procedūros. Šią savaitę kontrolierius Vigilijus Sadauskas paskelbė, kad neetiškai kolegos tekstą citavo ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) dėstytojas Algis Krupavičius bei KTU dėstytoja Vitalija Simonaitytė. A. Krupavičius kaltinimus neigia.











