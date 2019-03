Antroje vietoje – kauniškis „Erudito“ licėjus, šiemet ugdantis 211 vaiką, o trečioje vietoje pagal mokinių skaičiaus augimą – Klaipėdos licėjus. Tarp nevalstybinių mokyklų pagal mokinių skaičių 2018–2019 mokslo metais pirmauja Kauno Jono Pauliaus gimnazija, antroje vietoje – Kretingos rajone veikianti viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija, o trečioje – Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija (981 vaikas). Toliau rikiuojasi Kauno jėzuitų gimnazija, Vilniaus jėzuitų gimnazija ir Karalienės Mortos mokykla. Švietimo informacinių technologijų centro duomenimis, Lietuvoje šalia pulko valstybinių švietimo įstaigų veiklą vykdo ir 64–ios nevalstybinės mokyklos. Jose šiais 2018–2019 mokslo metais ugdomi 14 748 mokiniai, 12 proc. daugiau nei praėjusiais mokslo metais.

3 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.