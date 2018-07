Į šventę susirinks daugiau kaip 300 vaikų, jų globėjų ir tėvų, pranešė Prezidentūra. Šventės dalyviai dalysis patirtimi, bendraus su kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ambasadoriais broliais dailininkais Remigijumi ir Algirdu Gataveckais, klausysis atlikėjo Vido Bareikio atliekamų dainų. Susirinkusiųjų lauks įvairūs žaidimai ir pramogos, Lietuvos kariuomenės, kinologų, Šaulių sąjungos pasirodymai, kaip ir praėjusiais metais vyks gardžiausio šeimos pyrago konkursas. Naujausiais duomenimis, šalies šeimose globojami 5535 vaikai, pernai įvaikinti – 139. Globos institucijose šiuo metu auga 2660 vaikai, tačiau per pastaruosius kelerius metus šis skaičius sumažėjo trečdaliu. Su šventės dalyviais žada susitikti ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Lietuva yra iškėlusi tikslą iki 2020 metų panaikinti institucinius vaikų globos namus ir įkurdinti tėvų globos netekusius vaikus įtėvių, globėjų šeimose, grąžinti juos biologiniams tėvams.











