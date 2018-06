Pagrindinė motyvacijos vertinimo sesija truks iki penktadienio, kol kas į ją užsiregistravo 795 kandidatai. Registracija dar nėra pasibaigusi. Pernai iš viso šiam patikrinimui registravosi 1100 stojančiųjų, atvyko 575, nurodo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Šiemet vykdoma pedagogų rengimo pertvarka: Lietuvos edukologijos universitetas jungiamas prie Vytauto Didžiojo universiteto, įvairiose šalies aukštosiose mokyklose registruota naujų pedagogų rengimo studijų programų. Tačiau naujų programų akreditavimas užtruko, jos stojantiesiems pasiūlytos vėliau nei prasidėjo stojimo prašymų pildymas. LAMA BPO prezidentas Pranas Žiliukas BNS anksčiau sakė, kad vėliau į sistemą įtrauktos programos gali būti mažiau populiarios. Priėmimui į pirmos pakopos pedagogines studijas šiemet skiriama 315 valstybės finansuojamų vietų, tai 20 proc. daugiau nei pernai.











