Šias veiklas Kultūros ir Švietimo ir mokslo ministerijų atstovai atrinko iš 515 pasiūlytų. Šiuo metu vykdomas antrasis paraiškų pateikimo etapas, po kurio sąrašas turėtų pasipildyti. Nuo rugsėjo pabaigos pradėsiantį galioti pasą numatyta pildyti vis naujomis paslaugomis, jis suteiks teisę kiekvienam mokiniui per metus pasinaudoti 15 eurų vertės kultūros paslaugomis. Aukštesniųjų klasių moksleiviams skirtas moksleivio kultūros pasas turėtų įsigalioti nuo 2019-ųjų pradžios.

