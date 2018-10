Tokį sprendimą Švietimo ir mokslo ministerija priėmė tikėdamasi, kad tai padės užkirsti kelią galimai korupcijai, kai pažymiai keičiami be mokytojo žinios galbūt susitarus su administratoriumi. Ministerija, motyvuodama asmens duomenų apsauga, atmetė STT siūlymą, kad tėvai galėtų matyti ne tik vaiko, bet ir jo bendraklasių pažymius. Keičiant pažymius arba lankomumo formas, apie tai bus pranešama automatiškai. Pranešimą turėtų gauti sistemos administratorius, ugdomojo dalyko mokytojas, moksleivio auklėtojas, mokyklos pavaduotojas ugdymui, tėvai. Prieš dvejus metus į elektroninį dienyną buvo įsilaužę Kretingos pranciškonų gimnazijos mokiniai, pakeitę pažymius, lankomumo duomenis. Panašūs atvejai fiksuoti Pasvalyje, Tauragėje.

