„Kai kur jungiantis dviem mokykloms tiesiog bendrai yra naudojamas turtas, bet akivaizdu, kad turto yra daugiau negu reikia. Kas yra numatyta priimant sprendimą Seime, tai yra investuoti į tą turtą – ką turės įvertinti Vyriausybė – siekiant stiprinti švietimo sistemą. Ar tas turtas bus perduotas Turto bankui, ar kitaip, jokių sprendimų šiai dienai nėra, todėl tos eskalacijos jokio pagrindo neturi“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė Jurgita Petrauskienė. Ji pridūrė, kad švietimo sistemoje esamas turtas, pavyzdžiui, studentų bendrabučiai, bibliotekos, ne visada atitinka kokybės reikalavimus. J. Petrauskienės teigimu, šioje sistemoje turtas naudojamas ypač neefektyviai. Susiję straipsniai: Jurgita Petrauskienė. Verčiame naują pedagogų rengimo lapą Seimas pritarė 3 universitetų sujungimui: formuojamas naujas darinys „Valstybės kontrolės ataskaita parodė, kad švietimo sistemoje yra bene neefektyviausiai valdomas turtas, turime daug pastatų, kuriuos nei esame sutvarkę, nei panaudoję, tiesiog mokame už jų išlaikymą, užuot didinę algas dėstytojams ar tyrėjams“, – kalbėjo ministrė. Seimas šeštadienį pritarė, kad sostinėje įsikūręs LEU bei Kaune esantis Aleksandro Stulginskio universitetas būtų jungiami prie taip pat Kaune veikiančio Vytauto Didžiojo universiteto (VDU). Nutarimu siūloma LEU, A. Stulginskio universitetui bei VDU iki kovo pateikti Seimui universitetų reorganizavimo planą ir reorganizavimo sąlygas. Pertvarka bus baigta, kai Seimas, kaip steigėjas, po reorganizacijos patvirtins naują Vytauto Didžiojo universiteto statutą. Nutarime taip pat įrašyta, kad dabartiniams LEU studentams turi būti sudarytos galimybės baigti mokslus Vilniuje, o universitetui valstybės patikėtas nekilnojamas turtas baigus reorganizaciją bus perduodamas Vyriausybei. LEU gruodį sulaukė antro neigiamo vertinimo iš eilės ir nuo liepos planuojama stabdyti jo vykdomas studijas. Vyriausybėje lapkritį patvirtintas visų universitetų pertvarkos planas. Įgyvendinus Vyriausybės siūlomas valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemones, 14 valstybinių universitetų būtų pertvarkomi į devynis.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.