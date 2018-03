Modelį parengė darbo grupė, kurioje taip pat dirbo mokytojų profesinių sąjungų atstovai. Mokytojams šis modelis bus pristatomas ketvirtadienį Švietimo ir mokslo ministerijoje, rašoma ministerijos pranešime spaudai.

„Šio modelio sukūrimas – venas svarbiausių mūsų darbų, jautrus ir svarbus tūkstančiams mokytojų visoje šalyje. Jį rengiant dalyvavo ir patys mokytojai, ir mokyklų vadovai. Svarbu, kad bendromis pastangomis pavyko parengti visoms pusėms tinkantį sprendimą ir parengti modelį, kuris mokytojams padidins socialinį saugumą, profesinį augimą ir profesijos patrauklumą. Kaip ir visiems kitiems dirbantiesiems, mokytojams atlyginimas bus skaičiuojamas už etatą“, - sakė švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Pagal naująjį modelį, mokytojo etatą sudarys 36 val. per savaitę darbo krūvis (1512 val. per metus). Iš jų pamokoms bus skiriama iki 1008 val. per metus, pradedantiesiems mokytojams - iki 756 val. per metus. Kitas laikas skiriamas nekontaktinėms valandoms, t. y. su pamokomis susijusioms veikloms, ir papildomoms veikloms mokyklos bendruomenei.

Dabar tik 5 proc. mokytojų dirba 36 val. etatu per savaitę, tai sudaro apie 2300 mokytojų visoje šalyje. Įvedus etatinį mokytojų apmokėjimą, bus sukurtos prielaidos šiam skaičiui išaugti dešimteriopai iki 23 tūkst.

Etatai mokyklose bus planuojami ne tik pagal dalykus ir ugdymo programas, bet ir pagal mokytojų kompetencijas. Pasak ministrės, mokyklos vadovas savarankiškai spręs, kaip veiksmingiau paskirstyti etatus, kad visi mokytojai dirbtų jų kompetencijas atitinkančius darbus.

Aukštesnės kvalifikacijos mokytojai dirbs jų kompetencijas atitinkantį darbą: daugiau laiko jų etate sudarys metodinė veikla, pagalba pradedantiems mokytojams.

Nauja užmokesčio sistema sukurs palankų startą jauniems mokytojams – bus įvestas pradedančiojo mokytojo etatas. Pradedantieji mokytojai galės daugiau laiko skirti profesiniam tobulėjimui, patirties perėmimui ir vesti mažiau pamokų nei daugiau darbo patirties turintys kolegos.

„Iki šiol atlyginimai nebuvo patrauklūs jauniems mokytojams, jiems paprastai mokyklos skirdavo mažą darbo krūvį. Įvedus etatinį, jie turės tą patį valandų skaičių etate – 36 val., tačiau pamokos sudarys ne daugiau kaip pusę darbo laiko. Kitas laikas bus skiriamas pasirengimui pamokoms, profesiniam tobulėjimui, mokymuisi iš kolegų, kitiems papildomiems darbams“, - naujojo modelio privalumus jauniesiems mokytojams aiškino J. Petrauskienė.

Etatinis darbo užmokestis bus taikomas visiems valstybinių ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų, taip pat profesinių mokyklų ir neformaliojo švietimo mokytojams, ir pradedamas įvesti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Iki to laiko mokyklų vadovai su mokytojais sudarys sutartis pagal mokyklos patvirtintą pareigybių sąrašą. Kiek etatų gali gauti konkreti mokykla, bus nustatoma lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje, kurią nutarimu tvirtins Vyriausybė.

Iš viso etatinio darbo apmokėjimo modelio įvedimui bus skirti 95 mln. ir jis pilnai bus įvestas 2019 m. rugsėjo 1 d. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įvedant šį modelį mokytojų atlyginimams iš valstybės biudžeto skiriama 17, 4 mln. Eur.

Artimiausiu metu modelį įgyvendinantys teisės aktų projektai bus teikiami svarstyti Seimui.