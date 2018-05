Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vadovas Gintautas Misiukevičius teigia dėl leistos formuoti tik vienos pirmokų klasės laiškais užvertęs ŠMM, rašęs uostamiesčio merui, Klaipėdai atstovaujantiems parlamentarams, informavęs Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. „Deja, ministerija nesileidžia į kalbas, neatsako į mūsų raštus. O štai politikai ne tik nustebo, bet ir pasipiktino dėl to, kad atstumiami menui gabūs mažiausi šalies gyventojai. Jie žadėjo imtis atitinkamų priemonių“, – kalbėjo mokymo įstaigos direktorius. ŠMM atstovai aiškina, kad į pirmas menų gimnazijų klases nepriimti vaikai paūgėję galės mėginti patekti į penktas klases. „Šios įstaigos skirtos ne vien Klaipėdos ar Panevėžio miestų, bet ir aplinkinių rajonų vaikams, gabiems muzikai bei dailei, rengti“, – sakė ŠMM Mokyklų veiklos skyriaus vedėjas Alvydas Puodžiukas. Jis aiškino, kad ne apskričių centruose gyvenančių šeimų tėvai nedrįsta leisti savo atžalų į pirmas klases, tačiau mielai išleidžia jau ūgtelėjusius penktokus. Anot A. Puodžiuko, Klaipėda ir Panevėžys – dideli miestai, tad į menų gimnazijas nepatekusius pirmokus mielai priims kitos mokyklos. Jose ieškoti darbo galės ir pedagogai.

