Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, trečiadienį Vyriausybėje savivaldybių atstovams pristačiusi švietimo kokybės skirtumus savivaldybėse, šią koncepciją įvardijo kaip vieną iš sprendimų, kad situacija pasikeistų. „Tai yra galimybė sudaryti mokyklai, vaikų dienos centrams ar daugiafunkciniams centrams – modelių gali būti įvairių, kaip sudaryti sąlygas kokybiškai pasirūpinti mūsų vaikų užimtumu“, – sakė ministrė. Ji pažymėjo, kad kai kurios mokyklos jau ir dabar sėkmingai siūlo vaikų užimtumą ir po pamokų, tačiau atkreipė dėmesį, kad ne kiekviena šeima gali už tai susimokėti. Ministrė taip pat sakė, kad tarp numatytų priemonių – didesnis finansavimas mokinių pavėžėjimui.











