„Nors Pasaulio ekonomikos forumo duomenimis Lietuva pagal aukštojo mokslo ir profesinio mokymo rodiklį yra 29 vietoje iš 137, studentai į užsienį vyksta siekdami geresnės studijų kokybės, nes pastaruoju metu vykstantys universitetų susijungimų ir studijų programų pokyčių eksperimentai stabilumo bei patikimumo negarantuoja. Be to, buvimas kitoje kultūrinėje terpėje jaunam žmogui suteikia visai kitokios patirties, naudingų kontaktų bei galimybių tobulėti asmeniškai. Įdomu tai, kad šį rudenį pirmą kartą Lietuvoje mūsų organizuoto tarptautinio studijų forumo „Study The World“ įvairių užsienio universitetų stenduose apsilankė ne tik abiturientai, tačiau ir gerokai žemesnių klasių moksleiviai – tai rodo, kad būsimas išsilavinimas aktualus vis jaunesniems, tačiau informacijos apie šias galimybes bei galimas vėlesnes karjeros perspektyvas vis dar trūksta. Tai stengsimės išspręsti šį savaitgalį organizuojamu dar vienu – STUDY THE WORLD SUMMER 2018 – renginiu“, – sako AMES vadovė E. Kesylienė.

Pasak jos, jeigu iki 2016 metų populiariausi tarp lietuvių buvo Jungtinės Karalystės, Danijos, Olandijos universitetai, politinė padėtis Jungtinėje Karalystėje ir „Brexit“ itin pakoregavo dabartines studijų kryptis, todėl vis didesnio dėmesio sulaukia kitų šalių universitetai – ypač JAV. Renginio metu, kuris vyks kovo 10 dieną Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje, 8–18 m. moksleiviai galės detaliau sužinoti apie kalbų stovyklas Palangoje, Londone, Maltoje, Niujorke ir Toronte, o vyresnių klasių moksleiviams bus pristatyta unikali galimybė išbandyti svarstomą specialybę universitetų aplinkoje Kembridže, Oksforde, Niudžersyje JAV ar British Columbia Kanadoje.

Svarbiausias akcentas – praktiška „know-how“ dalis: užsienio mokslo įstaigų atstovai STUDY THE WORLD SUMMER 2018 renginyje visiems norintiems asmeniškai ir išsamiai paaiškins, kaip pasirinkti vasaros stovyklą, kuri ne tik intensyviai lavintų užsienio kalbos žinias, bet ir ugdytų jauno žmogaus savarankiškumą bei leistų svarstomą specialybę išbandyti multikultūrinėje aplinkoje. Be to, bus galima iš pirmų lūpų išgirsti šias galimybes išbandžiusių ir kasmet taip stovyklaujančių jaunuolių patirtį bei gauti atsakymus į visus rūpimus klausimus.

Dažnai, ruošiantis stoti į užsienio universitetus, galvojama tik apie atestato pažymių vidurkį, tačiau ne mažesnis dėmesys turėtų būti skirtas kitiems gebėjimams – muzikai, dailei, sportui ir lyderystei, mat dažnai už tai suteikiama papildomų stojimo balų. Šie gebėjimai turi būti ugdomi nuosekliai, tad, kaip pataria tarptautinių studijų ekspertė E. Kesylienė, domėtis ir pradėti rūpintis planuojamomis studijomis bei reikalavimais stojančiam reikėtų pradėti jau pirmose gimnazijos klasėse, o vasaros metu planuoti ir daugiau veiklų, kurios padės pasirenkant specialybę.

„Dažniausia klaida, kurią išgirstu mūsų renginiuose – lyginti mokslų kainą Lietuvoje ar Europoje. Paprastai mąstoma tik apie mokamą sumą už mokslus aukštojoje mokykloje, tačiau ne mažiau svarbu įvertinti ir pragyvenimo, maitinimo, transporto bei kitas išlaidas, būtinas studijuojant svečioje šalyje. Vienintelė man žinoma šalis, kuri iš karto įskaičiuoja apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas į mokslų kainą, yra JAV – paprastai įtraukiama mokslų, apgyvendinimo studentų bendrabutyje bei maitinimo kaina. Taigi, palyginus mokslų ir pragyvenimo kainą Europoje ES piliečiams bei mokslų ir pragyvenimo kainą JAV po bent dalinės stipendijos, santykis labai panašus, skirtumas tik tas, kad JAV už mokslus, apgyvendinimą ir maitinimą mokama kas pusmetį.

Dažnai šis niuansas atbaido tėvus išleisti vaiką studijuoti į kitą šalį, tačiau jiems yra gerų žinių – reaguojant į protų nutekėjimo problemą, Švietimo ir mokslo ministerijoje rengiamas projektas susigrąžinti studentus, suteikiant jiems stipendiją studijuoti užsienyje. Tiesa, remiantis Estijos pavyzdžiu, šią stipendiją gavę studentai įsipareigos grįžti dirbti į Lietuvą bent 3 metams. Tikiuosi, kad šį šeštadienį mūsų renginyje STUDY THE WORLD SUMMER 2018 apsilankęs jaunimas ir jų tėvai gaus pakankamai jiems rūpimos informacijos ir, pasiklausę sėkmės pavyzdžių, žinių siekti išvyks į užsienį, o po kelių metų į Lietuvą su tarptautine patirtimi grįš daugiau jaunų profesionalų“, – šypsosi AMES vadovė ir renginio organizatorė E. Kesylienė.

Jeigu laiku bus priimti visi teisės aktai, Švietimo ir mokslo ministerijoje inicijuojamas projektas įsigaliotų dar šiais metais. 2018 m. stipendijoms užsienyje jau skirtas 100 tūkst. eurų finansavimas, o kitiems 5 metams numatoma skirti dar 1,2 mln. eurų.

Skiriamos stipendijos dydis priklausys nuo valstybės, į kurią studentas vyksta studijuoti – ji bus apskaičiuojama remiantis Europos Sąjungos svertiniais koeficientais pagal kiekvienos šalies pragyvenimo lygį. Studijų kainai padengti bus nustatytos lubos, kurių nebus galima viršyti mokant už studijas – šiuo metu planuojama, kad maksimali suma, skirta finansuoti studijų kainai, bus iki 20 tūkst. eurų. Svarbu žinoti tai, kad finansavimas bus skiriamas tik studijoms prestižiniuose universitetuose.

