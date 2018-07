Prašymus pateikė 4 230 pagrindinį išsilavinimą įgijusių asmenų ir 618 asmenų, neįgijusių pagrindinio išsilavinimo (jiems pirmojo etapo prašymų registravimas jau baigėsi, vėliau jiems vyks antrasis etapas). Taip pat prašymus jau užregistravo per 4 tūkst. turinčių vidurinį išsilavinimą (jiems pagrindinis priėmimas į etapus neskaidomas, todėl jie prašymus registruoti gali iki rugpjūčio 1 dienos). Rugpjūtį dar vyks papildomas priėmimas į profesines mokyklas. Priėmimą į profesines mokyklas rengianti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti informuoja, kad didžioji dalis stojančiųjų į profesinio mokymo įstaigas, kaip ir pernai, renkasi inžinerines profesijas (22 proc.), kiek mažiau – paslaugas asmenims (20 proc.). Taip pat populiarios architektūros ir statybos bei verslo ir administravimo sritys. Pernai į profesines mokyklas įstojo per 18 tūkst. asmenų.











5 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.