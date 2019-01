Taip pat įdiegus inovatyvias nuotolinio vertinimo sistemas, didės ir egzaminus vertinančių specialistų atlygis, praneša Nacionalinis egzaminų centras (NEC). Pasak centro direktorės Saulės Vingelienės, brandos egzaminų sesija įtempta ne tik abiturientams, bet ir mokytojams, kurie į Vilnių vertinti egzaminų atvyksta iš visos Lietuvos ir kelias savaites turi „apsigyventi“ vertinimo centruose. „Ieškodami išeities, sekdami kitų Europos valstybių praktika pernai išbandėme nuotolinę elektroninę egzaminų darbų vertinimo sistemą. Praktika pasiteisino, sulaukėme daug pozityvių atsiliepimų, todėl šiemet ją plėsime“, – pranešime cituojama S. Vingelienė. Vertindami egzaminus mokytojai prie sistemos prisijungs su tik jiems suteiktais slaptažodžiais, tačiau sistemoje matys tik abiturientų egzaminų kopijas, originalai bus saugomi NEC. Egzaminų vertintojai teigia, kad kompiuterizuotas procesas sutaupo laiko ir leidžia darbą atlikti patogiausiu metu. „Jau nekalbant apie tai, kad nereikia vykti į Vilnių, taip pat išvengiama „tuščio“ laiko, kai tiesiog lauki, kada darbus pristatys, arba vertinimą baigs kita grupė. Šiuo atveju viskas vyksta daug sklandžiau. Žinoma, yra poreikis pasitarti, pasikonsultuoti su kolegomis, tačiau tam taip pat yra sukurti įrankiai virtualioje erdvėje“, – pranešime cituojama Šiaulių J. Janono gimnazijos mokytoja Valentina Rakužienė. Pernai gegužę NEC pasirašė sutartį su Didžiosios Britanijos kompanija „RM Education Ltd“, kuri teikia mokinių pasiekimų elektroninio vertinimo paslaugas daugiau kaip 150 šalių. Nepaisant pokyčių, NEC teigia, kad geografijos, istorijos, matematikos, užsienio kalbų – prancūzų, rusų bei vokiečių – rašymo dalies darbai bus vertinami įprastiniu būdu, įsteigtuose vertinimo centruose. Pagrindinė brandos egzaminų sesija šiemet organizuojama nuo balandžio 24 iki birželio 20 dienos.

