Naujausi gimnazijų reitingai: išryškėjo liūdna priežastis, kas slypi už prasčiausių rezultatų

„O kadangi „Reitingai“ pastaruoju metu sulaukė aiškinimų, neva kai kurios mokyklos prastai atrodo vertinime tik dėl to, kad jose mokosi daugybė specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) mokinių, kurie nelaiko arba prastai išlaiko VBE, pateikiame duomenis, kiek iš tiesų Lietuvos mokyklų 12-ose klasėse mokėsi SUP jaunuolių“, – teigia „Reitingų“ atstovai.